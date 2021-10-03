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Galatasaray: 2-3 - Son Dakika

Galatasaray: 2-3

03.10.2021 21:09
Galatasaray: 2-3, System.String[]

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan(Dk.61 Tarık)- Dabo, Selim, Holmen, Cemali(Dk.85 Alberk)- Djokovic, Sabo(Dk.62 Bolasie)- Umar(Dk.62 Phiri), Boldrin(Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan(Dk.61 Tarık)- Dabo, Selim, Holmen, Cemali(Dk.85 Alberk)- Djokovic, Sabo(Dk.62 Bolasie)- Umar(Dk.62 Phiri), Boldrin(Dk.90+5 Deniz), -Boyd- PohjanpaloGALATASARAY: Muslera- Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt(Dk.46 Ömer)- Talyan(Dk.46 Halil), Berkan- Feghouli(Dk.72 Kerem), Cicaldau, Babel(Dk.90 Morutan)- Mohamed(Dk.90 Diagne)GOLLER: Dk.17-26 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)- Dk.5-75 Mohamed, Dk.90+11 Morutan (Galatasaray)SARI KARTLAR: Sabo, Selim, Bolasie, Tarık (Çaykur Rizespor)- Alpaslan, Muslera, Mohamed, Ömer (Galatasaray)KIRMIZI KART: Dk.86 Berkan (Galatasaray)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Ligde 8 haftada sadece bir puanı bulunan ev sahibi ekip bu sonuçla son sırada yer alırken, maçı 10 kişi tamamlayan konuk Galatasaray ise iki maçlık mağlubiyetin ardından iki maçlık galibiyet serisi yakalayarak puanını 14'e yükseltti.5'inci dakikada, sağ kanattan Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Holmen'in uzaklaştıramadığı top, Mohamed'in önünde kaldı, altıpas önünden onun sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.10'uncu dakikada Berkan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şu az farkla yandan dışarıya çıktı.17'nci dakikada Umar'ın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Sabo, bekletmeden pasını içeriye doğru çıkardı, arkadan gelen Pohjanpalo'nın boş pozisyonda gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.26'ncı dakikada sol kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Sabo ön direkte kafayla topu arkaya aşırttı, devamında Selim'in kafayla kaleye gönderdiği şutu savunma uzaklaştırdı ancak kısa düşen top altıpasın gerisindeki Pohjanpalo'nun önünde kaldı, onun vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.45'+4'üncü dakikada Alpaslan'ın uzaktan yerden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.45+5'inci dakikada Van Aanholt'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada topla buluşan Feghouli'nin, meşin yuvarlağı düzelterek vuruşunda Gökhan sol köşeden uzanarak son anda topu uzaklaştırdı.48'inci dakikada sol kanattan Ömer'in yerden ortasına ön direkte iyi hareketlenen Mohamed'in gelişine kaleye gönderdiği top yandan az farkla auta gitti.54'üncü dakikada Halil'in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Gökhan topu kornere çeldi.56'ncı dakikada Pohjanpalo'nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Muslera son anda uzanarak kornere çeldi.60'ıncı dakikada Halil'in ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktasının sağından kaleye gönderdiği top, yandan az farkla dışarıya çıktı.63'üncü dakikada Halil'in pasında Berkan'ın ceza sahası yayının sağından gelişine kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.75'inci dakikada Kerem'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer'in gelişine altıpasın üzerine çıkardığı meşin yuvarlağı Mohamed bekletmeden kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu: 2-2.78'inci dakikada Djokovic'in sol kanattan ortasında kale önünde topla buluşan Pohjanpalo'nın kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.86'ncı dakikada Phiri ceza sahası içerisinde hızlı davranıp topu Berkan'dan kaptı ancak daha sonra Berkan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık Berkan'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan ihraç ederken, ardından penaltı noktasını işaret etti.88'inci dakikada penaltı atışını kullanan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.90+9'uncu dakikada Phiri'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Pohjanpalo'nun penaltı noktasının sağından vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.90+11'inci dakikada Diagne sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı, arka direkte topla buluşan Morutan'ın boş pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti

Karşılaşma 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.


Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Galatasaray, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 2-3 - Son Dakika Spor


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