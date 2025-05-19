Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulüp 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 3'üncü kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım 5'inci yıldızı da takmış oldu. Muslera'nın penaltı vuruşu kullandığı maçta Osimhen ligdeki gol sayısını 25'e çıkarttı.

17.00 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlama yapılacak (Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri)

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekip Eyüpspor'u 2-1'lik skorla geçti. Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada "Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü." şeklinde ifadeler kullandı.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar Alanya deplasmanında 1-1 berabere kalarak 3'üncü sırayı Samsunspor'a kaptırdı.

SİVASSPOR

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım Samsun deplasmanında kaybeden Sivasspor oldu. Lige veda edecek 4'üncü takım ise ya Bodrumspor ya Alanyaspor olacak

1'İNCİ LİG

- Yükselme Play Off 2'nci Tur ilk maçı

20.00 Boluspor-Bandırmaspor

Türkiye 3.Lig Yükselme Play Off 3. Tur rövanş maçları

15.30 Sebat Gençlik (0) - (2) Kahramanmaraş İstiklalspor

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor (0) - (1) Küçükçekmece Sinopspor

16.00 Karşıyaka (0) - (0) Muş Spor Kulübü

20.00 Balıkesirspor (1) - (0) Mazıdağı Fosfat SK

TENİS

Şırnak'ta düzenlenen 4'üncü Uluslararası 'Cudi Cup' Tenis Turnuvası başlayacak

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19: 00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Bld.

TBL Final (3.maç)

19: 00 MKE Ankaragücü- Esenler Erokspor (Erokspor seride 2-0 önde)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.