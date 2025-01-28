Galatasaray, Ajax Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.