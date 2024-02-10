Galatasaray, Başakşehir FK\'yı 2-0 mağlup etti

Spor

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson (Dk. 59 Tete), Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 88 Eyüp Aydın), Kerem Demirbay (Dk. 87 Ndombele), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 73 Vinicius), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Zaha), Icardi

BAŞAKŞEHİR FK: Volkan Babacan - Lima, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 68 Aleksic), Josef (Dk. 69 Abeid), Emirhan İlkhan, Kemen (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 69 Davidson), Piatek (Dk. 70 Keny)

GOLLER: Dk. 25 Barış Alper Yılmaz, Dk. 31 Mertens (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Josef, Lima (Başakşehir FK)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31'inci dakikada Mertens kaydetti

25'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun pasında Opoku'dan seken topu kovalayan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasının solunda, topu sol ayağına aldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem Demirbay, altıpasa doğru yerden sert ortaladı. Mertens'in ayak koyduğu top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

31'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Mertens'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla gole izin vermedi. Dönen topu göğsüyle kontrol eden Mertens, bir kez daha yaptığı vuruşla topu kaleci Volkan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Barış Alper bekletmeden penaltı noktasındaki Mertens'i gördü. Mertens'in sert şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Icardi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Savunmadan seken top Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan'dan seken top ağlara yöneldi. Ba'nın çizgi üstünden uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo arka direğe doğru ortasını yaptı. Arka direkte Kemen'in kafa vuruşunda Kaan Ayhan'a çarpan top ağlara gitti. Ancak VAR'da tekrar izlenen pozisyonun başında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti.

NELSSON DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte, maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan Victor Nelsson, oyuna devam edemedi. Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ikinci yarının hemen başında bir pozisyonda sakatlık yaşayan Nelsson, kendini yere bıraktı. Bir süre tedavi olan ve oyuna girerek kendini deneyen Danimarkalı savunmacı, daha sonra 56'ncı dakikada kendini yere bıraktı. Nelsson sonrasında doğrudan soyunma odasına gitti. Nelsson'un yerine 59'uncu dakikada Tete oyuna dahil oldu.