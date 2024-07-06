Galatasaray\'ı bekleyen tehlikeyi Dursun Özbek açıkladı: UEFA\'dan ceza alabiliriz

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında negatif öz sermaye durumunu düzeltememeleri durumunda UEFA'dan ceza alabileceklerini söyledi.

"UEFA'DAN CEZA ALABİLİRİZ"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın UEFA'dan finansal fair play kuralları gereğince ceza alma ihtimaline değinerek, "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt.' diyorlar bize. Düzeltemezsek büyük bir ihtimal bir cezayla muhatap olacağız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile yapacağı çeyrek final maçı hakkında da konuşan Özbek, "Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah bu akşam maçı alacaklar" diye konuştu.

FLORYA KONUK PROJESİ

Florya Konut Projesi hakkında da konuşan Özbek, ilk planlarının bu projeyi kulüp imkanlarıyla yapmak olduğunu belirterek, geçen 2 yıllık süreçte bazı gelişmelerin yaşandığını kaydetti ve konut fiyatı artışı ile inşaat maliyeti arasındaki farkın kapandığını söyledi.

Özbek ayrıca, "Bankalar Birliğine ödediğimiz faiz yüzde 15'ten yüzde 51'e çıktı. Böylece kulübümüz yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz öder hale geldi" dedi.

ERDEN TİMUR HELALLİK İSTEDİ

Öte yandan toplantıda söz alan Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur ise Florya konut projesiyle ilgili, "Kişisel olarak kendimiz yapmalıyız fikrindeyim" şeklinde görüş bildirdi.

Yetki istenen projeler hakkındaki önergeyi birlikteliği bozmama adına desteklediğini belirten Timur, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızlı kulübün yeni yönetiminde yer almayan Timur, "Herkese hakkını helal etmesini rica ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.