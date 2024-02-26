Galatasaray, Bitexen Antalyaspor\'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sonuçlar
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor- Çaykur Rizespor: 3-0
Mondihome Kayserispor- MKE Ankaragücü: 3-2
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Fenerbahçe- Kasımpaşa: 2-1
EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
İstanbulspor- Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: 2-1
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|27
|23
|3
|1
|57
|15
|42
|72
|2.FENERBAHÇE
|27
|22
|4
|1
|70
|22
|48
|70
|3.TRABZONSPOR
|27
|14
|4
|9
|43
|33
|10
|46
|4.BEŞİKTAŞ
|27
|14
|4
|9
|39
|31
|8
|46
|5.KASIMPAŞA
|27
|11
|6
|10
|48
|50
|-2
|39
|6.EMS YAPI SİVASSPOR
|27
|9
|10
|8
|34
|37
|-3
|37
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|27
|10
|6
|11
|35
|33
|2
|36
|8.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|10
|6
|11
|28
|40
|-12
|36
|9.BITEXEN ANTALYASPOR
|27
|8
|11
|8
|32
|31
|1
|35
|10.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|27
|10
|8
|9
|35
|38
|-3
|35
|11.YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|9
|6
|12
|33
|36
|-3
|33
|12.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|27
|7
|11
|9
|39
|36
|3
|32
|13.CORENDON ALANYASPOR
|27
|6
|12
|9
|32
|40
|-8
|30
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|7
|8
|12
|32
|31
|1
|29
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|6
|11
|10
|32
|35
|-3
|29
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|6
|11
|10
|32
|37
|-5
|29
|17.GAZİANTEP FK
|27
|7
|7
|13
|31
|40
|-9
|28
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|27
|6
|10
|11
|26
|39
|-13
|28
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|27
|6
|8
|13
|32
|55
|-23
|26
|20.İSTANBULSPOR
|27
|3
|6
|18
|20
|51
|-31
|12
28. hafta
Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 Mart Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalarda kaybetmenin üzücü olduğunu belirterek, hakem kararlarına tepki gösterdi ve Türk futbolunun sağlıklı bir yere gitmediğini söyledi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
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