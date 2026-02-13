Galatasaray'da 5 Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de haftaya 52 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta ligde kalma mücadelesi veren eflatun-sarılıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Noa Lang, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk, Karadeniz temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren, Boey, Lemina, İlkay ve Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

Icardi-Osimhen ikilisi 9 maç sonra ilk 11'de

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra birlikte ilk 11'e aldı.

Son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor mücadelesinde birlikte ilk 11 başlayan ikili, ligde 9 müsabakanın ardından birlikte santra yaptı.

Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu.

Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını yerinde takip etti.

Sık sık milli futbolcularla buluşup müsabakalarını izleyen İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de tribünden seyretti.

Erwin Koeman, Noa Lang'ı izlemeye geldi

Hollanda Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını tribünden izledi.

Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.

Kadın judocular ve yelken şubesi sporucları taraftarı selamladı

Spor Toto Kadınlar Süper Lig müsabakalarında namağlup şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, kupalarını kaldırdı.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törenle sarı-kırmızılı judocular, kupalarını ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetici Ece Bora'nın elinden aldı. Judocular, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Ardından ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan Galatasaraylı yelkenciler ile şube yöneticilerine Metin Öztürk ve yönetici Timur Kuban tarafından plaket verildi.

Eyüpspor'da 2 değişiklik

Konuk takım teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 21. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Gerin, takımını Galatasaray maçına Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok 11'iyle sürdü.

Atila Gerin, yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy'yi hazır tuttu.

Eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, 2-1 yenildikleri Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Torres ile Legowski'yi 11'e aldı.

Jankat, Galatasaray'a karşı ilk kez süre aldı

ikas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çıkışa geçmesinde büyük katkıları olan Jankat, Galatasaray müsabakasına ilk 11'de başladı. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.