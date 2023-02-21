Galatasaray'da çılgın plan! Büyük hayal için kesenin ağzı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da çılgın plan! Büyük hayal için kesenin ağzı açıldı

21.02.2023 20:42

Süper Lig'de yakaladığı 12 maçlık seri ile rakiplerini sollayıp zirveye oturan Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek bir kadro oluşturmak. Sarı-Kırmızılılar, birbirinden önemli dünya yıldızları ile görüşme halinde. Potansiyelli yetenekler için de çalışma yürütülüyor.

Transferde çıtayı en tepeye çıkaran Galatasaray'da tüm planlar, çifte şampiyonluk ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi macerasına üzerine kurgulanmış durumda. Fanatik'in haberine göre; kesenin ağzını sonuna kadar açan Sarı-Kırmızılılar hem eldeki güçlü kadroyu korumak hem de dünya yıldızları ve yıldız adaylarıyla takımı güçlendirmenin hesapları içinde.

MOHAMED, MORUTAN VE CICA'DAN GELİR

Zaniolo'nun satılma ihtimali dışında Galatasaray'ın ciddi bir transfer geliri de kiralık oyunculardan elde edilecek. Nantes, Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. İtalya Serie B kulübü Pisa da Morutan'ın bonservisi için 3 milyon euroyu gözden çıkardı, ancak Galatasaray'ın 5 milyon euroluk bir beklentisi var. Cicaldau'nun da Arap kulüpleriyle 5 milyon euroluk bir anlaşma yapma ihtimali var. Bu paralar, genç yetenekler operasyonunda kullanılacak.

DEMBELE İKİNCİ FORVET

Galatasaray'ın transferinde hiç geri adım atmadığı forvetlerden biri de Moussa Dembele. Geçtiğimiz aylarda Fransız santrforun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar, büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Icardi'nin bonservisinin alınması halinde Dembele'yi takımın ikinci forveti olarak düşünüyor.

DI MARIA'YA PUSU

Erden Timur'un deprem felaketi öncesinde Torino'da yemek yediği Angel Di Maria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus'la yeni kontrat için görüşmediklerini açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübün zor bir dönemden geçtiğini vurgularken, olası bir transfer durumunda Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti. Sarı-Kırmızılılar, her iki kanat için düşünülen diğer adayların transferlerinde yaşanacak gelişmelere göre Di Maria'yı bu yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

PASTANIN ÇİLEĞİ DYBALA

Aslan'ın en flaş transfer hamlesi olan Paulo Dybala ise harika bir sezon geçirmesine rağmen Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 29 yaşındaki futbolcunun ayak kemiğinde strese bağlı bir ağrı olduğu için, önceki gün Hellas Verona ile oynanan maça çıkmadığı bildirildi. Galatasaray, Arjantinli süperstarı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak renklerine bağlamayı planlıyor. Ancak Dybala'nın maaş talebinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar her şeye rağmen yaza bırakmadan büyük bir sürprize imza atmanın hesapları içinde.

Kaynak: Diğer
YORUMLAR
500
İçinden Drogba çıktı! Darwin Nunez'den Real Madrid'e sıra dışı gol İçinden Drogba çıktı! Darwin Nunez'den Real Madrid'e sıra dışı gol Taraftar yıkılacak! Galatasaray'da Icardi dönemi kapanıyor Taraftar yıkılacak! Galatasaray'da Icardi dönemi kapanıyor

Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da çılgın plan! Büyük hayal için kesenin ağzı açıldı - Son Dakika

Bu haber Diğer tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Diğer tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Diğer kurumudur.

Son Dakika
00:49 Real Madrid, efsane geri dönüşle Liverpool'u perişan etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:25 Bakanlık tek tek paylaştı! İşte 11 ilde depremzedelere ilişkin alınan ekonomik kararlar
00:18 Bakan Soylu: Tüm kolluk birimlerimize talimat verdim, hasarlı binalara girilmesi yasak
00:03 Artık yaşayan efsane! Mohamed Salah, Real Madrid maçında tarihe geçti
23:30 İçinden Drogba çıktı! Darwin Nunez'den Real Madrid'e sıra dışı gol
23:18 BTK kararıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi
20:51 Kılıçdaroğlu, "Tuz koktu" diyerek vatandaşa seslendi: Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz
22:28 Küçükçekmece'de yarım asırlık site onlarca kişiye mezar olmayı bekliyor
22:26 Maçın önüne geçti! Fenerbahçeli Melissa Vargas'ın yeni saçları sosyal medyayı salladı
21:40 Ezeli rakibe doğru yol alıyor! Miha Zajc, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 01:13:51. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da çılgın plan! Büyük hayal için kesenin ağzı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement