Galatasaray'da çılgın plan! Büyük hayal için kesenin ağzı açıldı

Transferde çıtayı en tepeye çıkaran Galatasaray'da tüm planlar, çifte şampiyonluk ve önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi macerasına üzerine kurgulanmış durumda. Fanatik'in haberine göre; kesenin ağzını sonuna kadar açan Sarı-Kırmızılılar hem eldeki güçlü kadroyu korumak hem de dünya yıldızları ve yıldız adaylarıyla takımı güçlendirmenin hesapları içinde.

MOHAMED, MORUTAN VE CICA'DAN GELİR

Zaniolo'nun satılma ihtimali dışında Galatasaray'ın ciddi bir transfer geliri de kiralık oyunculardan elde edilecek. Nantes, Mostafa Mohamed'in 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor. İtalya Serie B kulübü Pisa da Morutan'ın bonservisi için 3 milyon euroyu gözden çıkardı, ancak Galatasaray'ın 5 milyon euroluk bir beklentisi var. Cicaldau'nun da Arap kulüpleriyle 5 milyon euroluk bir anlaşma yapma ihtimali var. Bu paralar, genç yetenekler operasyonunda kullanılacak.

DEMBELE İKİNCİ FORVET

Galatasaray'ın transferinde hiç geri adım atmadığı forvetlerden biri de Moussa Dembele. Geçtiğimiz aylarda Fransız santrforun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar, büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Icardi'nin bonservisinin alınması halinde Dembele'yi takımın ikinci forveti olarak düşünüyor.

DI MARIA'YA PUSU

Erden Timur'un deprem felaketi öncesinde Torino'da yemek yediği Angel Di Maria'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus'la yeni kontrat için görüşmediklerini açıklayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübün zor bir dönemden geçtiğini vurgularken, olası bir transfer durumunda Avrupa'da kalmak istediğini dile getirmişti. Sarı-Kırmızılılar, her iki kanat için düşünülen diğer adayların transferlerinde yaşanacak gelişmelere göre Di Maria'yı bu yaz bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

PASTANIN ÇİLEĞİ DYBALA

Aslan'ın en flaş transfer hamlesi olan Paulo Dybala ise harika bir sezon geçirmesine rağmen Roma ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan 29 yaşındaki futbolcunun ayak kemiğinde strese bağlı bir ağrı olduğu için, önceki gün Hellas Verona ile oynanan maça çıkmadığı bildirildi. Galatasaray, Arjantinli süperstarı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullanarak renklerine bağlamayı planlıyor. Ancak Dybala'nın maaş talebinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar her şeye rağmen yaza bırakmadan büyük bir sürprize imza atmanın hesapları içinde.