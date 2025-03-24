Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor

Galatasaray\'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa\'ya gidiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Leganes, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın U17 takımında forma giyen 2007 doğumlu stoper Göktürk Efe Görgün'ü transfer etmek için resmi teklif yaptı. İzmir ekibi, U17 Ligi'nin tamamlanmasının ardından Galatasaray altyapısından bünyesine kattığı Göktürk Efe ile profesyonel sözleşme imzalayacak ve yol haritasını belirleyecek.

24.03.2025 21:13
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Yusuf Akçiçek'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, altyapısından yetişen başka bir genç yıldızı daha elinden kaçırdı.

GALATASARAY'DA YETİŞTİ, İZMİR'E GİTTİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U17 takımında forma giyen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin radarına girdi. Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan 17 yaşındaki stoper, futbol hayatını Menemen FK'da sürdürüyor.

Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor

LA LIGA'DAN RESMİ TEKLİF VAR

İHA'nın haberine göre; kısa bir süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve kaptanlığa kadar yükselen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için La Liga ekibi Leganes'in resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. 1.90'lık savunmacıya bir diğer İspanyol ekibi olan Levante'nin de talip olduğu bildirildi. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonunda resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor

MENEMEN FK İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Menemen FK'nın da gelen bu teklifler sonrasında U17 Ligi'nin sona ermesinden sonra Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacağı belirtildi. İzmir ekibi, bu teklife henüz yanıt vermezken, nasıl bir yol izleneceği ise merakla bekleniyor. Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda Menemen FK U17 takımıyla19 maça çıkarken, 2 de gol atmayı başardı.

Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor

YUSUF AKÇİÇEK'İ DE FENERBAHÇE'YE KAPTIRMIŞTI

Galatasaray, altyapısından yetişen başka bir stoper Yusuf Akçiçek'i de elinde tutamamış ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Jose Mourinho'nun gelişiyle sarı-lacivertlilerde A takımda süre bulan Yusuf, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başarmıştı. 19 yaşındaki stoper, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 67saim67:
    GS de bu işten anlayan yok, genç yetenekleri göremiyor. 30 3 Yanıtla
    Muhammed Akici:
    Yusuf akçiçek 12 13 yaşında Fenerbahçe ye gitmiş o zaman Allah bilir durumu nasıldı. Galatasaraydan kaçar gibi gidenleri gördük. yusuf sadece bir istisna. He fenerbahçe bu konuda biraz şanslı sadece 0 0
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