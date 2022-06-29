Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi - Son Dakika
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Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi

29.06.2022 12:21

Okan Buruk ile kadro yapılanmasına giden Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen futbolcular netleşti. Okan Buruk, kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini yönetime iletti. Bu isimlerin başında Sacha Boey var.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kadroya birçok yeni ismin katılması beklenen sarı kırmızılı ekipte aynı oranda ayrılık yaşanması da bekleniyor.

İLK İSİM SACHA BOEY

Galatasaray'a geldiği dönemde performansıyla adıyla söz ettiren, ancak yaşadığı sakatlıktan sonra ciddi bir form düşüklüğü yaşayan Sacha Boey'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

GOLCÜLER GİDİYOR

Akşam'ın haberine göre, Okan Buruk hücum hattını değiştirmek istiyor. Diagne'nin ve Gomis'in maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, bu oyunculara gelen teklifleri değerlendirme altına alacak. Genç oyuncu Mostafa Mohamed'e ise iyi bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilecek.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

MARCAO TAKIMDAN AYRILIYOR

Kadroda düşünülen isimlerden biri olmasına rağmen ayrılık talebini yönetime ileten Brezilyalı oyuncu Marcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla, Sevilla yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

LUYİNDAMA PLANLAR ARASINDA YER ALMIYOR

Geçen sezonu Taawon'da kiralık geçiren Christian Luyindama, Galatasaray'a geri döndü. 2 yıl daha sözleşmesi olan Demokratik Kongolu stoper de Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor.

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi
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Son Dakika Spor Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi - Son Dakika
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