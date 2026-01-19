Galatasaray'da Torreira krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da Torreira krizi

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Torreira krizi
19.01.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Torreira krizi
Haber Videosu

Ailevi nedenlerden dolayı Güney Amerika'ya gitmek isteyen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro ile prensipte anlaştığı fakat Galatasaray'ın kapıyı kapatarak oyuncunun gidişine izin vermediği iddia edildi.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana taraftarlarının sevgilisi haline gelen Lucas Torreira ile ilgili çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. Brezilya basını, Galatasaray'da yaşanan Lucas Torreira krizini duyurdu.

TORREIRA GÜNEY AMERİKA'YA GİTMEK İSTİYOR

Özellikle babasının yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle ailevi nedenlerini gerekçe göstererek Güney Amerika'ya gitmek isteyen Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya sarı-kırmızılı kulüpten izin çıkmadı.

Galatasaray'da Torreira krizi

MINEIRO OYUNCUYLA ANLAŞTI, GALATASARAY REDDETTİ

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya ekibi Atletico Mineiro, 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştı. Brezilya ekibinin Galatasaray'a da teklif yaptığı ancak ret yediği belirtildi. Haberde, orta sahada sorun yaşayan sarı-kırmızılı takımın ne teklif gelirse gelsin ocak ayında Torreira'yı satmayacağı belirtildi.

TORREIRA İÇİN TEKLİF ARTIRILACAK

Haberin devamında, Galatasaray'a yapılan 6.5 milyon euroluk teklifi reddedilen Atletico Mineiro'nun bu transferden vazgeçmeyeceği ve teklifi artırmaya hazırlandığı vurgulandı.

Galatasaray'da Torreira krizi

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuşarak, "Torreira ile ilgili bir şeyler çıktı. Aslında ondan yana bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımımızı etkiliyor.' demişti.

Atletico Mineiro, Lucas Torreira, Güney Amerika, Galatasaray, Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torreira krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Efem0909 Efem0909:
    Buda yeni çıktı kulüplerle anlaşıyorlar ondan sonra ailevi neden diyorlar 1 1 Yanıtla
  • 240577 240577:
    gitmek istiyorsa tutmucan 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın aracına saldırı düzenlendi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Manchester United’dan transfer yaptı Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
İrfan Can Kahveci’den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması
Bir mahalle diken üstünde Sebebi ne deprem ne de heyelan Bir mahalle diken üstünde! Sebebi ne deprem ne de heyelan
Galatasaray’ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü
“Denize giremedik“ dedi, karda kulaç attı "Denize giremedik" dedi, karda kulaç attı
AVM yangınında can pazarı: Alevlerden kaçarken metrelerce yüksekten yere çakıldılar AVM yangınında can pazarı: Alevlerden kaçarken metrelerce yüksekten yere çakıldılar

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:16
Karar çıktı Ronaldo, Juventus’tan 9.8 milyon daha alacak
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak
17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 18:59:49. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Torreira krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.