Galatasaray\'dan 19. Türkiye Kupası Zaferi

İSTANBUL, SÜPER Lig'de 5'inci yıldızı takmasına bir adım kalan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da 19'uncu defa müzesine götürerek rakipleriyle makası açtı.

Galatasaray zaferden zafere koşuyor... Son iki yılın şampiyonu sarı-kırmızılılar bu sezona da tüm kupalara talip olarak başlamış ve 5'inci yıldızı da henüz rakipleri 4'üncü yıldıza ulaşmadan takmayı hedeflemişti. Sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü şampiyonluğuna artık bir adım uzaklıkta. Cimbom kalan 3 haftada 1 puan alsa dahi şampiyonluğa uzanacak. Okan Buruk ve öğrencileri lig şampiyonluklarının yanında Türkiye Kupası şampiyonluğunu da bu sürece eklemeyi başardı. Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren sarı-kırmızılılar yarı finalde Konyaspor'un ardından finalde de bir başka ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0'lık net skorla geçerek 19'uncu Türkiye Kupası zaferine ulaştı.

OSİMHEN REKOR KIRDI

Galatasaray'ın sezon başında sansasyonel şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, finalde Trabzonspor ağlarına iki gol atarak sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 35'e çıkardı. Bu sayı aynı zamanda bir rekor oldu. Türk takımlarında bir sezonda en çok gol sayısına ulaşan futbolcu olan Nijeryalı yıldız, 2000-2001 sezonunda 34 gol atan Mario Jardel'i geride bıraktı.

BURUK'TAN İKİNCİ KUPA ZAFERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'de yaşadığı lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray'daki iki şampiyonluğuyla 3 defa ligde mutlu sona ulaşmıştı. Buruk, 4'üncü lig zaferi için de gün sayıyor. Tecrübeli teknik adam Türkiye Kupası'nda ise ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Okan Buruk daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisar ile Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.

GÖRKEMLİ KUTLAMALAR

Galatasaray yönetimi çifte kupanın ardından görkemli kutlamalara hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Kayserispor maçında şampiyonluğu garantilerse ilk iç saha maçında kupa Rams Park'a gelecek. Bu süreçte yönetim çeşitli bölgelerde hem kupa hem de 5'inci yıldız zaferi büyük şölen halinde kutlamayı planlıyor.

İLK HEDEF OSİMHEN

Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak veriyor. Taraftar, gelecek sezon da takımda Victor Osimhen'i kadroda görmek isterken, başkan Dursun Özbek ve yöneticiler bu konu üzerinde mesai harcıyor.