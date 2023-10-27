Galatasaray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Süper Kupa, Türkiye'de oynansın

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa müsabakasının Suudi Arabistan'da oynanacak olmasına Galatasaray cephesinden tepki geldi. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, mücadelenin Türkiye'de oynanmasını istediklerini belirtti.

"BU YANLIŞI DÜZELTSİNLER"

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, " Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı." dedi.

Metin Öztürk'ün açıklamalarının tamamı şöyle:

"BENİ RAHATSIZ EDEN CUMHURİYET'İN 100. YILINDA BAŞKA ÜLKEDE OYNAMAK"

Fenerbahçe'yi önce evimizde ağırlayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu.

"ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın.

"RİZE İLGİNÇ SONUÇLAR ALIYOR"

Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın.