Fenerbahçe, Süper Kupa finaline ilişkin CİMER'e başvuru yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Süper Kupa finaline ilişkin CİMER'e başvuru yaptı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da maç günü yaşanan kriz sonrası ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa mücadelesi sonrası CİMER'e yaptığı başvurunun yanıtını paylaştı. Öte yandan; kulübün açıklamasının ardından ajanslardan geçen "Kupa finali iptal" haberleri yalanlandı.

19.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:49
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29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçına saatler kala, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği öne sürülmüş, yaşanan kriz sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti. Finalin ne zaman gerçekleşeceği ise uzun süredir belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamada Süper Kupa için CİMER'e yaptığı başvurunun cevabını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

"29 Aralık 2023 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş.-Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi, katılımcı takımlar ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında verilen ortak mutabakat neticesinde iptal edilmiştir.

İptal kararının, TFF ve Kulüpler nezdinde kamuoyuna açıklanmasını takiben, yaşanan süreçlerle ilgili manipülasyon içeren birçok bilgi servis edilerek, Başkanımız Ali Y. Koç hakkında asılsız iftira ve ithamlarda bulunulmuştur. Gerek yapılan yayınlar, gerekse görsel medyada yazılan haber ve yorumlarla birlikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar da göz önünde bulundurulduğunda, konunun odağının Süper Kupa finali olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

TFF ve katılımcı diğer kulüp tamamen göz ardı edilerek, tüm olayların sorumluluğunun Başkanımız Ali Y. Koç özeline atfedilmeye çalışılması üzerine, devletimizin ilgili kurumlarına yaşanan tüm süreçlerin detaylıca araştırılması yönünde taleplerimiz olmuştur. Bu talepler kapsamında; 3 Ocak 2024 tarihinde ve 14 Şubat 2024 tarihinde olmak üzere 2 kez Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne,

5 Ocak 2024 tarihinde TFF'ye, 14 Şubat 2024 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı'na ve yine aynı tarihte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunulmuştur. Başvurularımıza yönelik bugüne kadar tarafımıza sadece aşağıda görüleceği şekilde CİMER tarafından yanıt gelmiştir.

"T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapmış olduğunuz 2400617193 sayılı başvurunuz 16.02.2024 tarihinde cevaplanmıştır.

Cevap Metni: Her türlü futbol faaliyetini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da düzenlenmiştir. Gerek 5894 sayılı Kanun ve gerekse FIFA ve UEFA kurallarına göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın federasyon kararları ve işlemleri üzerinde hiyerarşik veya idari vesayet yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple TFF ile ilgili başvurulara Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığından söz konusu başvurunuzu doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmanız gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur."

Hem Kulübümüzü hem de Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef alan algı çalışmalarının sonucunda, kamuoyunda oluşan bilgi kirliğinin sona erdirilmesi konusundaki kararlı duruşumuz devam edecektir. İlgili başvurularımızın ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali iptal edildi
GS ve FB oyuncuları Riyad'da maça çıkmamıştı

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü konusunda izin vermediği öne sürülmüştü. Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edilmiş, 2 kulüp yasağın kaldırılmasını talep etmişti. Görüşme trafiği sonrası anlaşma sağlanamamış, Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmama kararı almıştı. Yaşananların ardından Riyad'daki Süper Kupa finali ertelenmiş, kafileler apar topar yurda geri dönmüştü.

Fenerbahçe, Süper Kupa finaline ilişkin CİMER\'e başvuru yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Kupa finaline ilişkin CİMER'e başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol MARASLI: Koskoca takımların para için düşürüldüğü hale bakın.fedderasyon istifa etmeli 100 16 Yanıtla
  • ergan yasar: futbola siyaset bulaştıran nadir ülkelerden biriyiz..buna sebep olanlara yazıklar olsun 81 9 Yanıtla
  • Pinokyo: Ali Koç koca kulübü babasının şirketiymiş gibi yönetiyor.Yok efendim asılsız iftiralar varmış.Asılsız iftira varsa koca takımı kupadan çekemezsin, istifa edersin!! Ülkede liyakat olmayınca bol parası olan vizyonsuz insanlar yönetimlere gelip rezil ediyorlar yönettikleri yerleri.Hep geri gidiyoruz… 37 49 Yanıtla
  • serdar olus: Her şey para değil bu armalara yapılan saygısızlıktır 58 13 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Şaka gibi bi maçı oynayamadılar iptal oldu:) 54 4 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Futbolun içine bu kadar siyaset girerse olacağı budur. 50 5 Yanıtla
  • mesut yuksel: Tek kelimeyle yazıklar olsun hepinize !! Futbol federasyonu neden istifa etmediniz ? Neymiş teknik sorunlardan dolayı iptal edilmiştir dediniz. Bumudur yani ?? 46 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Medeni bir ülkede olsa TFF yönetimi istifa eder Yaşattığı rezillikten dolayı milletten özür dilerdi Tabiki onurlu insanların tavrı bu olmalı 33 8 Yanıtla
  • Mert kursun : 29 aralik 2023 derken yenimi haberiniz oldu otarihte oynanmadigi bariz belli zaten 20 8 Yanıtla
  • Erkut Köse: Diyorsunki sanki biz sorumluyuz diye iyi de federasyon teklif ediyor sen kabul ediyorsun ama gs kabul etmiyor sonra doğal olarak ikiye bir seçecek çıkınca gs gitmek zorunda kalıyor sonra tepkiler artıyor sende kabul etmeseydi atatürkün isminin arkasına sığınıyorsun para oldumu 100.yılda bile kabul ettin etmeseydin 17 6 Yanıtla
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