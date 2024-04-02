Galatasaray, Hatayspor\'u yenerek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 19'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar son 12 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 84 yaptı ve liderliğine devam etti. Ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı. Aslan son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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