Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor? - Son Dakika
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Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?

27.07.2022 10:37

Futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediği ifade eden Arda Turan, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden" şeklinde konuştu. Arda Turan, Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir takımla henüz anlaşmadı.

Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan, kariyerine ne yönde devam edeceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"BAZI OPSİYONLAR VAR"

Gazeteci Can Tongo'nun sohbet odasına konuk olan tecrübeli futbolcu Arda Turan,futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek, "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL ARTIK ÇOK DEĞİŞKEN"

Teknik direktör olma yolunda çalışmalarını sürdüren Turan, teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Doğru ekip kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken" dedi.

"EĞER DONANIMLI BİRİ VARSA NEDEN ÇALIŞMASIN"

Ülke futbolundaki teknik direktör algısının değişmesini gerektiğini belirten Arda Turan, "32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?" ifadelerini kullandı.

JÜBİLE AÇIKLAMASI

Kendisine jübile konusunda yöneltilen soruyu da yanıtlayan Turan, "Galatasaray'a jübile konusunda kırgın değilim, ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor? - Son Dakika
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