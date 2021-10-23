Galatasaray'ın paylaşımı Melo'nun transfer iddialarını güçlendirdi

Galatasaray'ın Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMINA YANIT VERDİ

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından eski futbolcusu Felipe Melo'nun 23 Ekim 2013te Şampiyonlar Ligi maçında Kopenhag'a attığı golü "Günün golü" notuyla paylaştı. 38 yaşındaki futbolcunun bu paylaşıma aslan ve yanan kalp emojisiyle yanıt vermesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

1.5 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

Brezilya basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya 1,5 yıllık teklif yaptığını yazmıştı.