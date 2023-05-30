Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23. şampiyonluğun kazanılmasının ardından 81 ilde sokaklara döküldü.
Ellerine bayrakları alan taraftarlar meydanlarda büyük coşku içinde kutlama yapıyor. Yurdun dört bir yanından benzer görüntüler yaşanıyor.
Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Galatasaray marşları eşliğinde tezahüratlar yapıyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'ye de göndermede bulunan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirmiş durumda.
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