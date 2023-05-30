Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

30.05.2023 22:40

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Türkiye'nin dört bir yanında kutlama yapan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirdi.

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23. şampiyonluğun kazanılmasının ardından 81 ilde sokaklara döküldü.

MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Ellerine bayrakları alan taraftarlar meydanlarda büyük coşku içinde kutlama yapıyor. Yurdun dört bir yanından benzer görüntüler yaşanıyor.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİLER

Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Galatasaray marşları eşliğinde tezahüratlar yapıyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'ye de göndermede bulunan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirmiş durumda.

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