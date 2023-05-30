Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 23. şampiyonluğun kazanılmasının ardından 81 ilde sokaklara döküldü.

MEYDANLARDA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Ellerine bayrakları alan taraftarlar meydanlarda büyük coşku içinde kutlama yapıyor. Yurdun dört bir yanından benzer görüntüler yaşanıyor.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİLER

Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Galatasaray marşları eşliğinde tezahüratlar yapıyor. Ezeli rakip Fenerbahçe'ye de göndermede bulunan taraftarlar, yaktıkları meşaleler ile geceyi gündüze çevirmiş durumda.