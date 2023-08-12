Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

Son Güncelleme: 13.08.2023 00:00

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maç tempolu başlarken, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in şahane kurtarışları dikkat çekti. Galatasaray'ın yeni transferleri Zaha ve Kerem Demirbay ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ancak sıcak havanın etkisiyle maçın temposu düştü ve hakem ara ara su molası verdi.

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açtı. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

Süper Lig'e 3 puan alarak başlamak isteyen iki takımda mücadeleye oldukça baskılı başladı.

BİLAL'DEN ŞAHANE KURTARIŞLAR

Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazit, yaptığı başarılı kurtarışlarla mücadeleye damgasını vurdu.

ZAHA VE KEREM DEMİRBAY OYUNA GİRDİ

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Zaha ve Kerem Demirbay 70'inci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız fubolcular, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

Sıcak havanında etkisiyle oyun temposu ikinci yarıda giderek düşmeye başladı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ara ara su molası verdi.

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