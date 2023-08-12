Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Kayseri'de açtı. Okan Buruk'un ekibi ligin ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'e 3 puan alarak başlamak isteyen iki takımda mücadeleye oldukça baskılı başladı.
Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazit, yaptığı başarılı kurtarışlarla mücadeleye damgasını vurdu.
Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Zaha ve Kerem Demirbay 70'inci dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız fubolcular, Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.
Sıcak havanında etkisiyle oyun temposu ikinci yarıda giderek düşmeye başladı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ara ara su molası verdi.
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