Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, devreyi Icardi'nin penaltı golüyle 1-0 üstün kapattı.
İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahası içinde topa vurduktan sonra Duhan'ın müdahalesine maruz kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı vedi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti.
Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce Nelsson ve Eze arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Özellikle ezeli rakip taraftarları, penaltı öncesinde Nelsson'un Eze'ye faulü olduğunu yazdı.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Galatasaray maçındaki penaltı ve öncesindeki pozisyon, ezeli rakipleri çileden çıkardı - Son Dakika