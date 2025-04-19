Galatasaray Şampiyonluğu Garantiliyor - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğu Garantiliyor

Galatasaray, kalan 6 maçın 5'ini kazanarak Süper Lig şampiyonluğunu kazanma hedefinde.

19.04.2025 13:12
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Trendyol Süper Lig'de son 6 haftaya lider giren Galatasaray, kalan bölümde 5 galibiyet alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligde 30 maça çıkan "Cimbom" 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 77 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 10 sezondur şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, yarın Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, kazanması durumunda puan farkını yeniden 3'e çekecek.

Yarışta çok önemli bir avantaja sahip olan Galatasaray, şampiyonluk iplerini tamamen elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 maçının 5'ini kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin performansına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, birden fazla maçta puan kaybetmesi halinde sarı-lacivertlilerin takılmasını bekleyecek.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yarışında ikili averaj avantajını da elinde bulunduruyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yaptığı maçı 3-1 kazandı. RAMS Park'ta rakibiyle 0-0 berabere kalan "Cimbom" ikili averajı ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde Fenerbahçe'nin önünde yer alacak ve şampiyon olacak.

Kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iki takımın sezonun kalan bölümündeki maçları şöyle:

Galatasaray: ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D), RAMS Başakşehir (E)

Fenerbahçe: Bellona Kayserispor (E), Gaziantep FK (D), Beşiktaş (E), RAMS Başakşehir (D), ikas Eyüpspor (E), Atakaş Hatayspor (D), TÜMOSAN Konyaspor (E)

Puan ortalaması şampiyonluğu gösteriyor

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde yakaladığı puan ortalamasını son 6 maçta da tutturursa şampiyonluğa ulaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 30 müsabakada 77 puan elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin uzun maratonunda maç başına 2,56 puan almayı başardı.

Galatasaray, bu puan ortalamasını kalan 6 maça yansıtması halinde 15 puanı geçecek. Bu da sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk için yeterli olacak.

Ligin ilk yarısında 16 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısındaki son 6 maçta 16 puan elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk yarının son 6 maçlık bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu süreçte Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Eyüpspor ile berabere kalmıştı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçlarında alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğu için ilk yarıdaki performansın benzerini sergilemesi gerekiyor.

Bir müsabakası eksik olan Fenerbahçe ise ilk yarının son 7 maçlık periyodunda 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertlilerin kalan bölümde puan kaybı yaşaması durumunda 15'ten az puan da Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıracak.

Şampiyonluk, ekonomik gelir için çok kritik eşik

Galatasaray için bu sezon Süper Lig şampiyonluğu prestijin yanı sıra ekonomik gelir için de kritik bir önem taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyon olması durumunda üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde edecek. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki "Cimbom" rakipleri Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 9, Trabzonspor'a 18 şampiyonluk fark atacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk kulüp olacak.

Galatasaray, yarışı önde göğüslemesi halinde yaşayacağı sportif başarı mutluluğunun yanında kasasını da ciddi oranda dolduracak. Son iki sezondaki başarılarla sponsorluk ve mağazacılık gelirlerini ciddi şekilde artıran sarı-kırmızılılar, gelecek sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giderek büyük bir gelirin sahibi olacak. Galatasaray, ayrıca 5. yıldızı almanın avantajıyla lisanslı ürün satışı ve pazarlama faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri katlama imkanı bulacak.

Çifte kupa hedefliyor

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın peşinde.

İyi başladığı UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan sarı-kırmızılı ekip, yoluna iki kulvarda birden devam ediyor. Süper Lig'deki yarışta önemli bir avantajı elinde tutan Galatasaray, Ziraaat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa 2 adım uzaklıkta.

Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde 22 Nisan Salı günü TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanması durumunda finale yükselecek.

İşlerin yolunda gitmesi durumunda 8 resmi maça çıkacak Galatasaray, ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet alması halinde sezonu çifte şampiyonlukla kapatacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğu Garantiliyor - Son Dakika

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