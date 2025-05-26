Galatasaray Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray , Yenikapı'da organize edilen görkemli kutlamayla kupasını kaldırdı. Kutlamalarda birçok sanatçı yer alırken, futbolcular ve teknik ekip belirledikleri şarkılarla sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise şampiyonluk şarkıları söyleyip doyasıya eğlendi.

Üst üste 3'üncü şampiyonluğu elde eden ve 25'inci şampiyonluğuyla armasına 5'inci yıldızı takan Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 'Galatasaray Champions Fest' etkinliği ile kupa sevinci yaşadı. Katılımın ücretiz olduğu kutlamalar iki güne yayılırken, dün deplasmanda oynanan Göztepe maçı dev ekrandan canlı olarak yayınlandı ve binlerce taraftar izledi. Bugün yapılan organizasyonla Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırırken, birçok sanatçı da Yenikapı'da konser verdi. Sarı-kırmızılı futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla podyuma çıktı.

FUTBOLCULAR KENDİ SEÇTİKLERİ ŞARKILARLA ÇIKTI

Yenikapı'yı dolduran yüzbinlerce taraftarıyla şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da her futbolcu özel şarkıyla podyuma çıktı. İlk olarak teknik ekip çıkarken, ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit ile birlikte "Adanmış Hayatların Umudu" şarkısıyla podyuma geldi. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazı isimler ise; Gabriel Sara ile Abdülkerim Bardakcı "Pode Sentar", Eren Elmalı "Freed From Desire", Lucas Torreira "Danza Kuduro", Barış Alper Yılmaz "Aleni Aleni", Fernando Muslera "APT", Victor Osimhen "Yarim Yarim" ve Mauro Icardi "Aşkın Olayım" şarkısıyla çıktı. Galatasaray'ın 32 yaşındaki İspanyol santrforu Alvaro Morata ise kızının rahatsızlığı sebebiyle düzenlenen etkinlikte yer almadı.

Öte yandan Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen etkinlikte; Ebru Yaşar, Betül Demir, Enbe Orkestrası, Aydilge, Tefo ve Seko, Blok3, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenzi BY, Kenan Doğulu gibi sanatçılar konser verirken, Suat Ateşdağlı - Yalçın ve Avangart Tabldot da DJ performanslarını sergiledi.

DRIES MERTENS PODYUMDA AĞLADI

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens, podyuma eşi Kat Kerkhofs ve çocuğu Ciro Mertens ile birlikte çıktı. 38 yaşındaki tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Belçikalı da duygusal anlar yaşadı. Bir süre ailesiyle podyumda kalan Mertens, sarı-kırmızılı takıma gözyaşlarıyla veda etti.

VICTOR OSIMHEN'E "BİZİMLE KAL" TEZAHÜRATLARI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen'e takımda kalması için tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar "Gitme biraz da senin aşkın olayım" pankartı açarken, Yenikapı'da yer alanlar "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" sloganları attı. Podyuma "Yarim Yarim" şarkısıyla geldikten sonra Nijeryalı golcü coşkuyla karşılanırken; Teknik direktör Okan Buruk dahil olmak üzere Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kerem Demirbay mikrofonu eline alarak "Stay with us Osimhen" dedi.

MAURO ICARDI PELERİNLE ÇIKTI

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, podyuma peleriniyle çıktı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla podyumda yer alan Icardi, taraftarlarla beraber coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Mikrofonu eline alıp sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Arjantinli oyuncuya ilgi büyük olurken, Mauro Icardi de Yenikapı'daki taraftarlara üçlü çektirdi.

FERNANDO MUSLERA'DAN TARAFTARA "SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sarı-kırmızılı ekibin 38 yaşındaki Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, ailesiyle birlikte şampiyonluk kutlamasında podyuma çıkan son isim oldu. Galatasaray'da geçirdiği 13 senenin ardından sayısız başarılar elde eden Muslera'ya taraftar yoğun ilgi gösterdi. Yenikapı'da yer alan büyük dev ekranlarda Muslera'ya özel hazırlanan video gösterilirken, duygusal anlar da yaşandı. Taraftarı selamlayarak gözyaşlarını tutamayan Muslera, "Bugün 5'inci yıldızı ve 25'inci şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Sizi çok seviyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da "Muslera sen bizim her şeyimizsin" tezahüratlarında bulundu. Ardından tüm takım Fernando Muslera'yı omuzlara çıkardı ve kupa sevincini coşkuyla kutladı.

GALATASARAY KUPASINA KAVUŞTU

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa uzanan Galatasaray, kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı futbolcuların podyuma çıkmalarının ardından kupa ve madalya törenine geçildi. Galatasaray'a kupayı vermek için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz geldi. Otyakmaz'ın yanı sıra 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç da yer aldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar, kupayı takdim eden Mecnun Otyakmaz'a ıslıkla tepki gösterdi. Futbolcuların madalyalarını almasının ardından şampiyonluk kupası Fernando Muslera'nın ellerinde yükseldi. Kupayla beraber takımın yanına giden Uruguaylı file bekçi, 25'inci şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük sevinci taraftarlarla birlikte yaşadı.