Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması Açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere saygı duyduğunu ancak belirledikleri prensiplerden taviz vermeden en iyi oyuncuları getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Timur, sarı-kırmızılı futbol takımının Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirdiği ikinci etap kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamp döneminin iyi geçtiğini ve oyuncuların keyfinin yerinde olduğunu aktaran Timur, "Geçen sezon zor zamanlar yaşayan eski oyuncularımızın moral olarak yukarı çıkması için güzel bir zaman oluyor. Birliktelik çok iyi. Yeniler çok kolay kaynaştı. Antrenman programı çok yoğun. Genel olarak hocalarımız da çok memnun. Yeni gelenlerin hemen kaynaşması çok güzel. Transfer stratejimizi hazır ve garanti oyuncu üzerine kurmuştuk. Avrupa'daki önemli kulüplerden teklif alan, kulüplerin ısrarcı olduğu ve geldiğinde hemen oynayabilecek hazır futbolcu üzerine yoğunlaşmıştık. Tüm transferlerimiz ilk 11'e yerleşti ve hocamız da performanslarından memnun." diye konuştu.

Transferlerle ilgili taraftarların beklentilerinin sorulması üzerine "Eleştiriler baş üstüne." diyen Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru kararı bekleyeceğiz. Liste biteli henüz 20-21 gün oldu. O süre içinde bu maliyetlerle iş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımız ve eksiklerimiz muhakkak oluyor ve buna hiçbir zaman itiraz etmem. Sonuçta transfer sezonunun sonunda ve futbol sezonunun sonunda aklın ve iyi niyetin galip geleceği aşikar. Bir kuruşu çöpe atmayacağız. En doğru oyuncuları bulacağız, buluyoruz da... Artık ilk 11'imiz tamamlanıyor. Ondan sonra fırsat oyuncular bekleyeceğiz. Bir acelemiz olmayacak. Ağustos ayında fiyatlar düşmeye başlıyor. İstediğimiz oyuncular da Avrupa'nın orta-üst takımlarının istediği isimler. Futbolcuların da oralardan umudunu kesmesi gerekiyor. Biz zaten ağustosun 15'ini bekliyoruz. Hocamızın kararlılığı bizi doğru yola götürecek. Hiç kimse merak etmesin. Bunlar zaman kaybı değil. 3 milyon avro fazla verip 2 hafta öne çekmenin bir faydası yok veya ikna olamayan bir insandan dolayı istemediğimiz bir kişiyi getirmenin faydası yok. Bunu senelerdir yaşıyoruz. Birçok pozisyonda 10 oyuncu alıyoruz ve paraları gidiyor."

"Alternatifler içinde en iyilerini almak istiyoruz"

Erden Timur, en iyi oyuncuları almak için çalıştıklarını belirtti.

Alkışlanmak veya takdir görmek için yanlış oyuncuları transfer etmeyeceklerini dile getiren Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncuları belli noktaya kadar taşıyoruz. Alternatifler içinde en iyilerini almak istiyoruz. Sabırsızlık duygusunu anlayabiliyorum çünkü ben de bir taraftarım. Yanlış bir transfer yapmanın maliyeti çok büyük. Önümüzde ismi çok iyi bilinen, herkesin de büyük alkışlayacağı, önemli reaksiyon göstereceği oyuncular vardı. Ancak garanti oyuncu kriterine uymayan, Avrupa'nın orta-üst kulüplerinden teklif almayan oyuncuların son durağı Türkiye oluyor. Onları 1 hafta, 10 gün içinde bitirebilirdik. 5-10 gün içinde böyle oyuncular getirir ve alkışlanırdık, müthiş başarılı bir transfer dönemi geçirmiş olurduk. Herkesin zeki ve akıllı olduğunu kabul etmemiz gerek. Kendimiz için bunu yapsak, 'Müthiş bir transfer dönemi geçirirdiniz, her istenileni aldınız, her şeyi yaptınız.' olur."

Sarı-kırmızılı yönetici, önlerinde takım için veya kendileri için doğruyu seçme gibi 2 alternatif olduğunu belirterek, "Bir noktadan sonra baskılar insanı kendin için doğruyu seçmeye yönlendirebiliyor. O yüzden hiçbir şeyi takip etmemeye çalışıyoruz. Baskıları da yersiz bulmuyorum, herkesin heyecanını anlıyorum ama bu ortamda doğru kararı vermemiz lazım. Başta koyduğumuz kriterlerden taviz vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hocamız çok büyük bir titizlikle çalışıyor"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, belirledikleri kriterler dışında kalan hiçbir futbolcuyu sırf almak için transfer etmeyeceklerini söyledi.

Yeni transferlerin katkısının Buruk'un titiz çalışmasına örnek olduğunu vurgulayan Timur, "Hocamız çok büyük bir titizlikle çalışıyor. Yapılan transferlerin kısa zamanda takıma katkı vermesi bu işin ne kadar titizlikle yapıldığını gösteriyor. Hocamız, ekibi gece gündüz çalışıp son noktaya kadar getirilen oyuncular arasında en doğrusunu seçmek istiyor." dedi.

"Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil." diyen Timur, şunları kaydetti:

"Kendimizi alkışlatmak istediğimizde hata yapıyoruz. Seferovic kariyerinde orta saha oyuncusu 4 milyon avro civarında bir maaşla, 4 veya 5 yıllık sözleşmeyle ve 7-8 milyon avroluk bonservisle almışız. 25-30 milyon avroluk yükümlülük alıyoruz. Seferovic'i 2,2 milyon avro maaş alırken 2,3 milyona ikna ettik. Dubois, Lyon'un kaptanlığını yapmış, Fransa Milli Takımı'nda oynamış bir futbolcu. Yaşı da belli. 1 milyon 640 bin avro maaş alırken 1 milyon 800 bin avroya ikna ettik. Bunları tercih etmeyip 2,5 milyon avro verip oyuncuyu 2 günde getirirsiniz ve alkışlanırsınız ancak herkes dönüp vicdanıyla karşı karşıya kalıyor. Bundan sonraki transferlerde de aynı şekilde davranacağız.

Altı numara pozisyonunda oyun kurabilen, ısıran, temaslı oyun oynayan, enerjisi yüksek profilde futbolcu bakıyoruz. Hem de hazır ve Avrupa'da iyi kulüplerde deneyim edinmiş oyuncu olmalı. Bunlar dışında almayacağız. Önerilen isimler var ama kesinlikle almayacağız. Burada bir çıkar çatışması var. Yönetici, 'Bunları aldık. İsimleri de bilindik.' der, kendini taca çıkarır ve alkışlanır. Oyuncu tutmadığı zaman da 'Elimizden geleni yaptık.' olur. Burada tüm ekibimiz gece gündüz çalışıyor. İşin kolayına kaçmıyoruz. Esas olay sezon sonunda belli olacak. Biz aklın dışında bir karar vermeyeceğiz. Herkesin heyecanına saygı duyuyorum. Bizde de aynı heyecan var. Taraftar nasıl hissediyorsa biz de aynısını hissediyoruz ama burada sorumluluğumuz var."

Oyuncuların transferinde birçok kriter olduğunu ve farklı şirketlerle çalıştıklarını aktaran Timur, "Son 15 yılın transfer analizini yaptık. Nelerin çok doğru yapıldığını ve o doğruları nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi inceledik. Yapılan yanlışları da yapmamaya çalışmalıyız." diye konuştu.

"Midtsjö, hocamızın A listesindeki oyunculardan biri"

Erden Timur, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün A grubu transfer listesinde olduğunu söyledi.

Midtsjö'de son noktaya gelindiğini dile getiren Timur, "Midtsjö, hocamızın beğendiği, ilk başından beri 3-4 oyuncunun olduğu A grubu listedeki oyunculardan biri. İlk istediğimizde kulübü satmayacaklarını söyledi. Birçok konuda son noktaya gelindi. Onlar bazı maçları oynatıp göndermek istiyorlar ama biz bunu istemiyoruz. Bu, oyuncunun hazır ve önemli olduğunu gösteriyor. Bir kulübün en iyi oyuncularından birini almaya çalışınca süreç uzuyor. Görüşlerimizden taviz vermiyoruz. Galatasaray için doğrusu bu." ifadelerini kullandı.

Timur, hiçbir pozisyonda sadece bir alternatifle ilerlemediklerini kaydederek, "Ancak biz kolay alternatife gitmiyoruz. Hem kulübünde sürekli oynayan hem iyi performans gösteren hem de önemli kulüplerin teklif verdiği oyuncuları istiyoruz. Dün bir yıldız futbolcuyla görüştük ve bize, 'Geçen sezon 13. oldunuz. Sizce sebebi neydi?' diye sordu. Oyunculara 16 kalemli destek programı anlatıyoruz. Oturacakları evlere kadar gösteriyoruz. Çok zor oyuncular deniyoruz. Midtsjö ve şu anda farkında olmadığınız oyuncularla görüşüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör Okan Buruk'un çalışmasını anlatan Timur, "Okan hoca da işin kolayına gidebilir ama o da tüm prensiplerden taviz vermiyor. Hepimiz günün sonunda, sezon içinde ne kadar doğru yaptığımızı anlayacağız. Bu zamanı serzenişlerle geçireceğiz. Buna da bir itirazımız yok." diye konuştu.

Erden Timur, daha önce yapılan başarısız transferleri hatırlatarak, "Bugüne kadar bazı pozisyonlar için Galatasaray ne kadar para harcadı, beklentisini karşılayamadı ve paralar çöpe gitti. 6-7 Temmuz'dan bugüne 3 çok önemli yabancı oyuncu aldık. Üçünün toplam bonservisi birçok futbolcuya verdiğimiz bonservisten az. Para verilmiyor diye bir şey yok ama bu para bize emanet. En sonunda taraftarın parası. 20 milyonun emanetini taşıyoruz. Ben '20 günde bitirin.' denmesini kabul etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ali Akman ile ilgileniyoruz"

Timur, bonservisi Almanya Ligi takımlarından Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman ile ilgilendiklerini belirtti.

Ali ile ilgili detay vermeyen Timur, "İlgilenilen oyunculardan biri. Başka bir şey söyleyemem." dedi.

En az Haris Seferovic kalitesinde bir santrforun da gündemde olduğunu vurgulayan Erden Timur, "Benzer seviyede bir yabancı santrfor alma planımız var. Gomis'i de hocamız takımda düşünüyor. Gomis'in beklentisi ve tavrı da çok önemli. Bu sene sahaya karakterini koyan, çok isteyen, kadroda olmasa bile takıma sürekli katkı veren bir takım ahengi oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpte 31 Temmuz Pazar günü yapılacak genel kurula değinen Timur, "Transfer çok önemli ama Galatasaray'ın bu genel kurulunda yetki alınması da çok kritik. İş, 15-16 milyar lira kadar toplam kaynağın üretileceği noktaya gidiyor. Bunların yetkisi alınacak. Şu anda altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bu kaynaklardan altyapı fonu oluşturulacak ve gelir sürekli altyapıya gidecek. Çok büyük bir hazırlık yapıldı. Başkanımız her gün bir şantiyede. Bugün bu kadar ilk 11'e garanti oyuncu katkısı aramak, çoktandır Avrupa'da başarılı olmamanın nedeni, hep geleceği düşünmemekten. Biz hem bugünü hem geleceği planlayarak gitmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.