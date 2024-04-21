Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig\'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 4-1 yenerek puanını 90 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray, son mağlubiyetini ligin ilk yarısında Hatayspor'a karşı almıştı ve o günden bu yana 21 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte birçok takımı mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

21.04.2024 21:22
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Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21'e çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı - Son Dakika

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