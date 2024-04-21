Galatasaray, Süper Lig\'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21'e çıkardı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.
Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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