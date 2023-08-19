Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Galatasaray, Trabzonspor\'u 2-0 mağlup etti
Son Güncelleme: 19.08.2023 23:54

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Trabzonsporla karşılaştı ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı. Maçta Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi attı. Okan Buruk ise sarı kart gördü ve Trezeguet sakatlandı.

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Trabzonsporla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

PREDEYİ ICARDI AÇTI

Maça baskılı başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, tek dokunuşuyla topu ağlara yolladı. Durum 1-0.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

ASİST KEREM'DEN

22'inci dakikada Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ

Maçın 40'ıncı dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Trezeguet'e yaptığı faul sonrası itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

TREZEGUET SAKATLANDI

51'inci dakikada sakatlık yaşayan Trezeguet yerine oyuna Tonia Teklic dahil oldu.

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında 90+5'te sağ kanattan Kaan Ayhan'ın ortaladığı topta iyi yükselen Mauro Icardi kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 2-0 yaptı.

Son Dakika: Süper Lig'in 2'inci haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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