Galatasaray, Trabzonspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, Trabzonsporla kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 2-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.
Maça baskılı başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, tek dokunuşuyla topu ağlara yolladı. Durum 1-0.
22'inci dakikada Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.
Maçın 40'ıncı dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Trezeguet'e yaptığı faul sonrası itiraz eden Okan Buruk sarı kart gördü.
51'inci dakikada sakatlık yaşayan Trezeguet yerine oyuna Tonia Teklic dahil oldu.
Maçın son anlarında 90+5'te sağ kanattan Kaan Ayhan'ın ortaladığı topta iyi yükselen Mauro Icardi kafayla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray skoru 2-0 yaptı.
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