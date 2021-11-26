Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmamız açısından galibiyetlere ihtiyaç duyduğumuz dönemde temsilcilerimiz kötü sonuçlarla işi zora sokuyor. Dün akşam Galatasaray'ın aldığı galibiyetle turlaması, ülke puanına biraz olsun nefes aldırdı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'nde son bir maça daha çıkacak. Bu maçların sonuçları büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın bir iddiası kalmadı ancak bu maç ülke puanı için önemli. Ayrıca galibiyet primi de yaklaşık 40 milyon lira. Fenerbahçe, de gruptan çıkmayı garantileyen Frankfurt'la kozlarını paylaşacak.
Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, puan tablosundaki durumumuzu biraz olsun düzeltti. Fenerbahçe sıralamadaki rakibimiz Yunanistan'ın ekibi Olympiakos'u mağlup etmesi çok şeyi değiştirecekti. Ancak umutlar devam ediyor.
İşte UEFA Ülkeler Sıralaması:
1-İNGİLTERE: 99.212
2-İSPANYA: 86.998
3-İTALYA: 71.473
4-ALMANYA: 69.213
5-FRANSA: 53.581
6-PORTEKİZ: 48.382
7-HOLLANDA: 42.700
8-AVUSTURYA: 35.450
9-İSKOÇYA: 33.500
10-RUSYA: 32.682
11-UKRAYNA: 31.400
12-SIRBİSTAN: 29.875
13-BELÇİKA: 29.800
14-İSVİÇRE: 28.675
15-YUNANİSTAN: 25.950
16-TÜRKİYE: 25.900
17-GÜNEY KIBRIS: 25.875
18-DANİMARKA: 25.775
19-HIRVATİSTAN: 25.650
20-ÇEKYA: 25.600
Son Dakika › Spor › Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü - Son Dakika Spor