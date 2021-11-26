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Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü - Son Dakika

Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü

26.11.2021 14:10

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray'ın kazanması mutlu etti. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetiyle UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıradan 16. sıraya yükseldik.

Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılmamız açısından galibiyetlere ihtiyaç duyduğumuz dönemde temsilcilerimiz kötü sonuçlarla işi zora sokuyor. Dün akşam Galatasaray'ın aldığı galibiyetle turlaması, ülke puanına biraz olsun nefes aldırdı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, ülke puanına can verdi

SON MAÇLAR

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'nde son bir maça daha çıkacak. Bu maçların sonuçları büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın bir iddiası kalmadı ancak bu maç ülke puanı için önemli. Ayrıca galibiyet primi de yaklaşık 40 milyon lira. Fenerbahçe, de gruptan çıkmayı garantileyen Frankfurt'la kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, ülke puanına can verdi

İKİ BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, puan tablosundaki durumumuzu biraz olsun düzeltti. Fenerbahçe sıralamadaki rakibimiz Yunanistan'ın ekibi Olympiakos'u mağlup etmesi çok şeyi değiştirecekti. Ancak umutlar devam ediyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, ülke puanına can verdi

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması:

1-İNGİLTERE: 99.212

2-İSPANYA: 86.998

3-İTALYA: 71.473

4-ALMANYA: 69.213

5-FRANSA: 53.581

6-PORTEKİZ: 48.382

7-HOLLANDA: 42.700

8-AVUSTURYA: 35.450

9-İSKOÇYA: 33.500

10-RUSYA: 32.682

11-UKRAYNA: 31.400

12-SIRBİSTAN: 29.875

13-BELÇİKA: 29.800

14-İSVİÇRE: 28.675

15-YUNANİSTAN: 25.950

16-TÜRKİYE: 25.900

17-GÜNEY KIBRIS: 25.875

18-DANİMARKA: 25.775

19-HIRVATİSTAN: 25.650

20-ÇEKYA: 25.600

Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü

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Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü - Son Dakika Spor


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