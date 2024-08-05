Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. 3. eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler ise rakibi elemesi halinde Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

05.08.2024 13:05  Güncelleme: 13:30
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ DE BELLİ OLDU

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

BÜTÜN EŞLEŞMELER

  • GALATASARAY - Young Boys
  • FENERBAHÇE/ Lille - Slavia Prag-Union SG
  • Dinamo Zagreb - Qarabağ/ Ludogorets
  • Midtjylland/ Ferencvarosi - Slovan Bratislava/ APOEL FC
  • Jagiellonia/ Bodo Glimt - Kızılyıldız
  • Malmö/ PAOK - Sparta Prag/ FCSB
  • Dynamo Kiev/ Rangers - Salzburg/ FC Twente

MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak. 3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: 5saraya şimdiden geçmiş olsun 28 53 Yanıtla
    Ömer faruk Kara: Şampiyonlar ligini TV den izlemeye devam et diğer takım taraftari 29 6
  • Chef Cecey: gs yong boys takimini gecemez elenir 24 27 Yanıtla
  • Ankara null: elendiler sonuc belli 11 20 Yanıtla
    Ömer Özen: hey yavrum heyy bi de sonuc belli diyo avrupanın kralına icerde dısarda en az 3 atar kral 2 7
  • Erol MARASLI: Fenerbahçemizin Lille maçı playof turundan daha zor.öncelşjle bu turu geçmemiz lazım.balarılar Fenerbahçe 16 9 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Young Boys bu sene çok kötü Gs rahat elemesi gerek 15 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray kesin şampiyonlar ligi guruplarına kalır. Kura şansı olursa çeyrek finali görür. Fenerbahçe Lille takımına elenerek Avrupa ligi guruplarına gider. Orda da gurup üçüncüsü olup Konfrerans ligine düşer. 8 3 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: mükemmel 8 2 Yanıtla
  • Erhan Kahya: Bu ne sacma haber fener önce 2 maçı bir gecsin ondan sonra rakibin kim olacak konuşulsun? 6 3 Yanıtla
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