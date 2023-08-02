Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.
Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.
Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
Sahasında Zalgiris'i tek golle eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
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