Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.

TEK GOL MERTENS'TEN

Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

BAKAMBU OYUNA GİRDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

Sahasında Zalgiris'i tek golle eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.