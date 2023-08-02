Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı

02.08.2023 23:44

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le oynadığı maçı 1-0 kazanarak tur atladı. Galatasaray'ın golünü Dries Mertens attı. Cedric Bakambu ise sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.

TEK GOL MERTENS'TEN

Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

BAKAMBU OYUNA GİRDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

Sahasında Zalgiris'i tek golle eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika


Son Dakika
23:31 Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
23:26 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
23:06 Fenerbahçe, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başladı
23:01 Akıbeti merak konusuydu! Fenerbahçe, Rossi'yle yollarını ayırdı
22:51 ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı
22:49 ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı! Giriş-çıkışlar kapatıldı
22:48 Dries Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu
22:44 Hagi'yi geride bıraktı! Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncusu oldu
22:20 Dries Mertens'in Şahane Golüyle Galatasaray Öne Geçti
22:16 Ne yaptın Mertens! Attığı golü görenler izlemeye doyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 23:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement