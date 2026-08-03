Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi - Son Dakika
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Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

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Victor Osimhen'i yeni sezon planlarının merkezine koyan Galatasaray, yıldız golcüyü satmayı düşünmüyor. Ancak Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona'nın, Nijeryalı golcüyü transfer döneminin sonuna kadar gündeminde tutacağı öne sürüldü.

Galatasaray, yaz transfer döneminde beklenen hamleleri henüz yapamazken taraftarın en büyük morali Victor Osimhen'in takımda kalması oldu. Sarı-kırmızılı formayla ilk kez sezon başı kampı geçiren Nijeryalı yıldızın, Avusturya kampında genç oyuncularla yakından ilgilenmesi de dikkat çekti.

"100 MİLYON EURO'YA BİLE VERMEM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde Osimhen için yaptığı açıklamada, "Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e vermem, neden vereyim?" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kesinlikle satmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

BARCELONA İDDİASI GÜNDEMDE

Manchester United ve Tottenham'ın ilgilendiği yönündeki iddialara rağmen Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşmazken, bu kez Barcelona'nın devreye girdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Katalan ekibi, uzun süredir takip ettiği Victor Osimhen'i transfer döneminin son gününe kadar listesinde tutacak.

Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

PLANLAR OSIMHEN'E GÖRE YAPILDI

Galatasaray yönetimi ise yeni sezon kadro planlamasını tamamen Osimhen üzerine kurdu. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcunun 5 milyon euroluk imaj haklarını karşılayabilmek için üç ayrı reklam anlaşması yaptığı da öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 74 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 59 gol ve 16 asistlik performans sergileyerek takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

Robert Lewandowski, Victor Osimhen, Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Peker Ahmet Peker:
    OSİMEN gitmek istiyorum dedi mi iş biter birde Barcelona isteyecek koşarak gider OSİMEN 3 0 Yanıtla
  • Bülent Selik Bülent Selik:
    mide bulanmış bir kere Barcelona varken Galatasaray'ı kim ipler 0 0 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    busene cok kirmizi yiyeceksin cunki transferde olamadinya bunalimdan 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    ben hiç korkmadım giderse gitsin biri gider baskası gelir gs den buyuk degiller ya 0 0 Yanıtla
  • Berke Berk Berke Berk:
    Levandowski üzerine 100milyon dolara hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
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