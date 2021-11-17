- Gaziantep FK'dan 'Fan Token' anlaşması

GAZİANTEP - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kripto para ve taraftar uygulaması olan Socios şirketiyle yaptığı anlaşmayla kısa süre sonra piyasa sürülecek olan Gaziantep Futbol Kulübü Fan Token tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Avrupa menşeili kripto para ve taraftar uygulaması olan Socios şirketiyle yaptığı fan tokenin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. $GFK kısa adıyla kısa süre sonra piyasada olacak fan tokeni 150 bin ön sipariş ile 1 Euro'dan işlem görecek. Gaziantep Futbol Kulübünde düzenlenen toplantıda konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, anlaşma ile kulübün kalıcı bir gelir elde edeceğini belirtti.

"Kalıcı bir gelir elde etmek istiyoruz"

Anlaşmayla kulübün kalıcı gelir elde etmesini hedeflediklerini söyleyen Cevdet Akınal, taraftarların ilgisine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün kalıcı bir gelire kavuşması ve günümüz futbol ekonomisi şartlarını sürdürebilir yapıya sahip olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bizler için büyük bir önem arz eden Gaziantep Futbol Kulübü Fan Token anlaşmasını bir dünya devi olan Socios firmasıyla anlaşarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu konuda taraftarlarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bunun yayılabilmesi, gündemde kalabilmesi için devamlı olarak yayınların yapılması gerekiyor. El birliğiyle Gaziantep Futbol Kulübümüze bir gelir sağlanmasını sağlayacağız" dedi.

"Ön satışta 1 Euro olarak planlıyoruz"

Gaziantep Futbol Kulübü fan token hakkında teknik bilgiler veren Socios Şirketi Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, "Socios 90'dan fazla dünyanın en büyük kulüplerini içinde barındıran bir şirket. Bir uygulamamız var, uygulamamızda taraftarlar kulüpleriyle etkileşime girebiliyor. Kulüpler ile taraftarlar arasında bir köprü oluşturuyoruz. Şu anda 100'den fazla ülkede 1 milyon 300 binin üzerinde kullanıcılarımız var. Barcelona'dan, Trabzonspor'a kadar taraftarların içerisinde olduğu bu uygulamada Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarının da olmasını istedik. Gaziantep Futbol Kulübü'nü tüm dünyaya tanıtmak ve marka değerini arttırmak istiyoruz. Taraftarlar uygulamasını elbette fan token satın almak için kullanacak ancak aynı zamanda taraftarlar, kulüplerin belirlediği fırsatlara göre kulüp hakkında söz sahibi olabilecek. Şu anda hedeflediğimiz ilk ön satış olarak Gaziantep Fan Tokeni 1 Euro olarak planlıyoruz. Hedefimiz global bir dünyada satış gerçekleştirmek. 1 Euro olarak planlıyoruz ancak ön satış bittikten sonra fiyat piyasada arz ve talebe göre kendiliğinden belirlenecek. Bu konuda da örnek vermek gerekirse Göztepe'nin fan tokeni de 1 Euro'dan piyasaya çıktı şu anda 38 TL'den işlem görüyor. Dediğim gibi arz talebe göre değişen bir fiyat hareketi oluyor" diye konuştu.