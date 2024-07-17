Gaziantep FK, Gerede\'de hazırlıklarını sürdürüyor

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Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Gerede ilçesinin Esentepe mevkiinde bulunan otelde sürdürüyor. Günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışması yaptı. Otelin sahasında 1.5 saat süren antrenmanda Salem M'Bakata takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kırmızı siyahlı ekibin Bolu kampı yarın sona erecek. Gaziantep FK'li oyuncular, 3 günlük iznin ardından Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Tesisleri'nde kamp çalışmalarına devam edecek.