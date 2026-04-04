Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı
Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı
04.04.2026 20:19
Gaziantep FK'nın 1-1 sona eren maçında teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında 1-1 kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyundan memnun olduğunu ifade ederek, bu oyunun hakkının galibiyet olması gerektiğini söyledi. Bugün itibarıyla Gaziantep FK'nın iyi bir durumda olduğunu söyleyen Yılmaz, "Alanyaspor çok atletik ve iyi koşu yapan oyunculara sahip bir takım. Deplasmanda oynadıkları için bizim için zor olacağını biliyorduk. Yediğimiz gole bütün hafta çalıştık. 45 dakika oyunun tamamen hakimi bizdik. Alanyaspor 1 kere geldi ve gol attı. Ancak futbolun güzel yanı ve acımasız yanı bu. Kazanabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bu oyunun sonu galibiyet olmalıydı. En az 5-6 maçımızda berabere kaldık böyle maçlarda. Genel itibarıyla çok mutluyum. Biz geldiğimizde 0 puanı olan Gaziantep FK'nın bugün itibarıyla kümede kaldığını düşünüyorum. Bundan sonraki 6 haftada her maçı kazanmak isteyerek, üzerine koyarak, önümüzdeki senenin yatırımlarını yaparak devam edeceğiz. Çok büyük problemlerimiz var. Başkanımız ağır bir ameliyat geçirdi. Her şeyiyle bizim yanımızda olmaya çalışıyor. Oyuncularımızın maddi sıkıntıları var. Bunlar için çok çabalıyoruz ama bir dönüş alamadık. Oyuncular çok değerliler, böyle ortamda ellerini taşın altına koymaları çok değerli. Şehrin büyüklerine buradan selamlarımı iletiyorum. Onlar da yanımızda olmaya çalışıyor ama başkanımız ameliyat geçirdi. Lütfen bu takımı sahipsiz bırakmayalım. Biraz yalnız kaldık, eleştiri değil de bunun biraz üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

JOAO PEREIRA: BUGÜN EN İYİ FUTBOLUMUZU YANSITAMADIK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, bugün Alanyaspor'un en iyi oyununu sahaya yansıtamadığını ifade ederek, buldukları pozisyonları değerlendirdikleri takdirde galip gelebileceklerini söyledi.

Pereira, "Bugün en iyi futbolumuzu yansıtamadık. Gaziantep genel anlamda bizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim ama daha iyi pozisyonları biz bulduk. Önemli pozisyonlara girdik, maçı bitirebilirdik ama olmadı. Her zaman galibiyet için oynuyoruz ama 1 puan için sevinmek durumundayız. Son zamanlarda her zaman puan alıyoruz, bu da bizim için iyi bir şey. Çok gol yediğimiz maçlarla dolu bir dönem olmuştu ama bu dönemi geride bıraktık. Artık çok gol yemiyoruz. Genel olarak mutluyum. Aradan sonra odak biraz düşer, onları bu konuda da uyarmıştım. Bahanemiz olamaz, 1 puan 1 puandır ama önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanacağız. Bu maçta kazanmış olsaydık Gaziantep'i sıralamada geçecektik. İstediğim şey de tam olarak bu, sıralamada yukarı tırmanmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Reuters haberi tartışma yarattı Bakanlık ve Merkez Bankası’ndan art arda açıklamalar Reuters haberi tartışma yarattı! Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan art arda açıklamalar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Havuzda uyuya kaldı Eşi horladığı anları böyle kayda aldı Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı
Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı Çılgın Sedat, oğluyla olan hayalini yapay zekayla gerçekleştirdi, herkes duygulandı
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 4 işçi yaralandı
Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor Bakan Gürlek duyurdu: e-Avukat uygulaması hayata geçiyor
İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik İran: Pilotu kurtarmaya gelen 2 Black Hawk helikopteri ve bir C-130 uçağını imha ettik
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SON DAKİKA: Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
