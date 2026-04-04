Gaziantep FK ve Alanyaspor Berabere Kaldı

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında 1-1 kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyundan memnun olduğunu ifade ederek, bu oyunun hakkının galibiyet olması gerektiğini söyledi. Bugün itibarıyla Gaziantep FK'nın iyi bir durumda olduğunu söyleyen Yılmaz, "Alanyaspor çok atletik ve iyi koşu yapan oyunculara sahip bir takım. Deplasmanda oynadıkları için bizim için zor olacağını biliyorduk. Yediğimiz gole bütün hafta çalıştık. 45 dakika oyunun tamamen hakimi bizdik. Alanyaspor 1 kere geldi ve gol attı. Ancak futbolun güzel yanı ve acımasız yanı bu. Kazanabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bu oyunun sonu galibiyet olmalıydı. En az 5-6 maçımızda berabere kaldık böyle maçlarda. Genel itibarıyla çok mutluyum. Biz geldiğimizde 0 puanı olan Gaziantep FK'nın bugün itibarıyla kümede kaldığını düşünüyorum. Bundan sonraki 6 haftada her maçı kazanmak isteyerek, üzerine koyarak, önümüzdeki senenin yatırımlarını yaparak devam edeceğiz. Çok büyük problemlerimiz var. Başkanımız ağır bir ameliyat geçirdi. Her şeyiyle bizim yanımızda olmaya çalışıyor. Oyuncularımızın maddi sıkıntıları var. Bunlar için çok çabalıyoruz ama bir dönüş alamadık. Oyuncular çok değerliler, böyle ortamda ellerini taşın altına koymaları çok değerli. Şehrin büyüklerine buradan selamlarımı iletiyorum. Onlar da yanımızda olmaya çalışıyor ama başkanımız ameliyat geçirdi. Lütfen bu takımı sahipsiz bırakmayalım. Biraz yalnız kaldık, eleştiri değil de bunun biraz üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

JOAO PEREIRA: BUGÜN EN İYİ FUTBOLUMUZU YANSITAMADIK

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, bugün Alanyaspor'un en iyi oyununu sahaya yansıtamadığını ifade ederek, buldukları pozisyonları değerlendirdikleri takdirde galip gelebileceklerini söyledi.

Pereira, "Bugün en iyi futbolumuzu yansıtamadık. Gaziantep genel anlamda bizden daha iyi olduklarını söyleyebilirim ama daha iyi pozisyonları biz bulduk. Önemli pozisyonlara girdik, maçı bitirebilirdik ama olmadı. Her zaman galibiyet için oynuyoruz ama 1 puan için sevinmek durumundayız. Son zamanlarda her zaman puan alıyoruz, bu da bizim için iyi bir şey. Çok gol yediğimiz maçlarla dolu bir dönem olmuştu ama bu dönemi geride bıraktık. Artık çok gol yemiyoruz. Genel olarak mutluyum. Aradan sonra odak biraz düşer, onları bu konuda da uyarmıştım. Bahanemiz olamaz, 1 puan 1 puandır ama önümüzdeki Trabzonspor maçına odaklanacağız. Bu maçta kazanmış olsaydık Gaziantep'i sıralamada geçecektik. İstediğim şey de tam olarak bu, sıralamada yukarı tırmanmak" diye konuştu.