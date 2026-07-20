Gazze'de İspanya'nın Şampiyonluğu Sevinçle Kutlandı - Son Dakika
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Gazze'de İspanya'nın Şampiyonluğu Sevinçle Kutlandı

20.07.2026 03:05
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Filistinliler, İspanya'nın Dünya Kupası finalini kazanmasını sokaklarda coşkuyla kutladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını sevinçle karşıladı.

Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle karşılaşmayı evlerinde takip edemeyen çok sayıda Filistinli, final maçını izlemek için kafeler ile sokak ve meydanlarda kurulan ekranların çevresinde bir araya geldi.

İspanya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmayı heyecanla takip eden Gazzeliler, son düdüğün ardından İspanya'nın şampiyonluğunu alkış ve tezahüratlarla kutladı.

AA muhabirine konuşan Numan Abdullah, İspanya'nın uzun yıllardır Filistin halkını desteklediğini belirterek, bu nedenle finalde İspanya'yı desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin halkının barış isteyen bir halk olduğunu vurgulayan Abdullah, vermek istedikleri mesajın "barış, dayanışma ve kendilerine destek veren halklarla birlik" olduğunu ifade etti.

Hani Ebu Zerk de İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, yıkım ve ağır yaşam koşullarına rağmen Dünya Kupası finalinin Gazzelilere kısa süreli de olsa moral verdiğini dile getirdi.

Gazze ve Filistin'e destek veren ülke ve kişilerin yanında olduklarını belirten Ebu Zerk, İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Filistin'e verdiği desteğin Gazzeliler tarafından takdirle karşılandığını ve bu nedenle çok sayıda kişinin finalde Yamal ile İspanya'yı desteklediğini kaydetti.

Maçı izleyenlerden Mahmud Diyab ise elektrik ve internetten yoksun şekilde çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin Dünya Kupası maçlarını izleyebilmek için kafelerde ve kamusal alanlarda toplandığını anlattı.

Uluslararası topluma Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürme çağrısında bulunan Diyab, Filistin meselesinin tüm özgür insanların ortak davası olduğunu belirterek Filistin halkına verilen desteğin artırılmasını istedi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı İsrailli bakanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren İspanya'ya karşı final maçında Arjantin'e destek vermişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletmişti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Kültür, Gazze, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazze'de İspanya'nın Şampiyonluğu Sevinçle Kutlandı - Son Dakika

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