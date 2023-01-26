Emre Mor'un acısını gören Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest - Son Dakika
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Emre Mor'un acısını gören Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest

26.01.2023 13:27

Can dostu köpeğini kaybeden Emre Mor'un acısına kayıtsız kalmayan Fenerbahçe, yaptığı jestle futbolcunun acısını bir nebze olsun hafifletti. Sarı-lacivertliler, Mor'un kaybettiği köpeğin aynı cinsinden yavru bir köpek alarak milli futbolcuya hediye etti. Yeni dostuna kavuşan Emre Mor sürpriz karşısında mutlu oldu.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de antrenman öncesi Emre Mor'a büyük bir sürpriz yapıldı.

EMRE MOR BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Fenerbahçeli futbolcular, geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor'un yaşadığı acıya dayanamadı ve takım arkadaşlarına duygulandıran bir jest yaptı. Sarı-lacivertliler, aynı cins bir yavru köpeği milli futbolcuya hediye etti. Yeni dostunu gören Emre Mor büyük bir mutluluk yaşadı.

"SENİ UNUTMAYACAĞIM"

Emre Mor geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybetmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Seni unutmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Emre Mor'un acısını gören Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Mor'un acısını gören Fenerbahçeli futbolculardan duygulandıran jest - Son Dakika
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