Süper Lig'de 9 takımdan gol yok! - Son Dakika
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Süper Lig'de 9 takımdan gol yok!

16.08.2022 11:01
Süper Lig'de 9 takımdan gol yok!

Geçtiğimiz hafta yeni sezon perdesi açılan Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverler sürpriz sonuçlara şahitlik etti.

Geçtiğimiz hafta yeni sezon perdesi açılan Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında futbolseverler sürpriz sonuçlara şahitlik etti. 9 takımın gol bulamadığı haftanın en golcü takımı 6 gol atan Fenerbahçe oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 karşılaşmada 20 gol atıldı. 4 ev sahibi takımın galip geldiği haftada 3 deplasman ekibi kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Sezona 3 puanla başlayan Adana Demirspor, bu hafta konuk ettiği Sivasspor'u 3-0'la geçerek 2. haftayı lider tamamladı. İkide iki yapan bir diğer takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer çekişmeli geçen müsabakayı 1-0 kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta kendi seyircisi önünde Kasımpaşa'yı farklı geçen Başakşehir ise, Eskişehir'de karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Konya ekibi 2 maç sonunda 2 puanda kalırken, henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe 3 puana 6 golle ulaştı

Sezona 3-3'lük Ümraniyespor beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, haftanın kapanış maçında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Golcü oyuncularıyla farkı açan sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki Arda Güler'in sonradan oyuna girip 2 gol atması da sonucu tayin etti. Puanını 4'e yükselten Fenerbahçe attığı 9 golle de en golcü takım konumunda yer alıyor.

Beşiktaş 3-0'dan puan kaybetti

Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 öne geçerken, sezon başında İstanbulspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin 2. yarısında siyah-beyazlılar son dakikalarda kalesinde gördüğü gole engel olamazken sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray evinde yıkıldı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı İstanbul'da yenmeyi başaran Giresunspor, rakibinin sahasında yine 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetine ulaşmış oldu. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u son dakika golüyle mağlup eden sarı-kırmızılılarda yeni transferler kendi taraftarı önünde ilk lig maçına çıktı. Teknik Direktör Okan Buruk da 1-0 kaybedilen maçla birlikte ilk mağlubiyetini sahasında almış oldu.

Kasımpaşa ve İstanbulspor sezona kötü başladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sami Uğurlu yönetiminde çıkış yakalayan ancak bu sezonun başında bir çok futbolcusu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, 2 hafta sonunda puansız son sırada yer alırken, kalesinde ise toplam 10 gol gördü. Ligin yeni ekibi İstanbulspor ise 2 maçta puanla tanışamayan bir diğer ekip oldu. Sarı-siyahlılar da henüz golle tanışamadı.

İşte haftanın maçları ve sonuçları:

Trabzonspor - A. Hatayspor: 1-0

Y. Kayserispor - İstanbulspor : 1-0

Galatasaray - Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor - DG Sivasspor: 3-0

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 1-0

Ümraniyespor - FT Antalyaspor: 0-1

Alanyaspor - Beşiktaş: 3-3

Konyaspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-6 - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbulspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

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