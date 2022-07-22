Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu oyuncumuzla anlaşamadık

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla genç oyunculara yöneldik. Türk oyunculara biraz daha ağırlık verdik" dedi.

GZT Giresunspor, Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap programını tamamladı. Kampın son günü yapılan antrenmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 25 gürnlük kamp dönemini dolo dolu geçirdiklerini dile getiren Hakan Keleş, "Hazırlık maçlarında eksikliklerimizi gördük, oyuncularımızın fiziksel ve taktiksel olarak hazırlamaya çalıştık. Dediğim gibi ama eksikliklerimiz var. Şehrimize döndükten sonra orada hazırlıklarımıza başlayacağız" diye konuştu.

"GELECEĞE DÖNÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ"Geçen sene ligde kalma başarısı gösteren kadroyu korumak istediklerini ancak çoğu oyuncuyla anlaşamadıklarını ifade eden Hakan Keleş, yeniden bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Çoğunlukla genç oyunculara yöneldiklerini vurgulayan Keleş, "Türklere biraz daha ağırlık verdik. Geleceğe dönük yatırımlar yapıyoruz, yabancı oyuncularımızdan Bajic ile anlaştık. Gelecek oyuncularımız ve anlaşma aşamasında olduğumuz oyuncular da var. Önümüzdeki hafta hazırlıklarımıza şehrimizde başladığımızda 4-5 transferimiz daha gelirse lige iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu."BAJIC'DEN MUMNUNUZ"Hakan Kalaş, Riad Bajic ile ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Geçen sene sezon başında biraz yaşadık ama ondan sonraki çoğu maçta gol problemi yaşamadık. Ama dediğim gibi santrfor bölgesinde sorunlarımız vardı geçen sene. Bu sene biraz daha temkinli gidiyoruz bir Bajic aldık, bir santrfor daha alacağız. Bir de genç santrforumuz var. Dediğim gibi Bajic'den de memnunuz. Geçtiğimiz sezon Konya 'da çok iyi bir performans göstermişti. İnşallah bizde de bu katkıyı sağlar" diye konuştu.""ŞU AN ÇOĞU TAKIM TAM ANLAMIYLA HAZIR DEĞİL"Sezonun ilk maçında Adanademirspor ile karşılaşacaklarına değinen ve taraftarlarının da desteği ile güzel işler yapacaklarına inandıklarını vurgulayan Hakan Keleş, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta son bir hazırlık maçımız var Rize ile yapacağız orada da eksiklerimizi göreceğiz. Adanademirspor maçında iç sahada galip geliyoruz iki senedir, deplasmanda mağlup oluyoruz. Yine galip gelmek isteyeceğiz. Galatasaray da ligin çok iyi takımlarından bir tanesi onu da deplasmanda yenmiştik, içeride mağlup olmuştuk. Ligde şu an çoğu takım tam anlamıyla hazır olduğunu görmüyorum zaten. Biz de iki haftalık bir süre var burada iyi hazırlanıp iki maçtan da seyircimizin desteği ile galip gelmek istiyoruz.""UZUN YILLAR SONRA ÇIKTIĞIMIZ LİGDE GEÇEN SENE KALICI OLMAK İSTİYORDUK, KALDIK"

Hakan Keleş, geztiğimiz sezon uzun yıllar sonra çıkmak istedikliri Süper Lig'de yer aldıklarını ve kalıcı olduklarını ifade ederek, "Bu sene de bir üst hedefimiz üstlere doğru biraz daha çıkmak, taraftarın desteği ile tabii ki. Deplasman yasağı da kalktı, bizim de İstanbul'da inanılmaz bir seyirci desteğimiz var öyle düşünüyorum. Bizi destekleyeceklerdir. Onlarla beraber önümüzdeki sene de çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bizi desteklesinler, bize güvensinler" diye konuştu.