Goalball 2. ve 3. Lig Müsabakaları Tamamlandı

15.04.2026 18:00
Karaman'da düzenlenen Goalball 2. ve 3. Lig müsabakalarında Isparta ve Elazığ birinci oldu.

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Goalball Erkekler 2'nci ve 3'üncü Lig 1'inci devre müsabakaları, Karaman'da Kazım Karabekir ve Yunus Emre Spor salonlarında oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

11 farklı ilden 18 takımın katılım sağladığı Goalball Erkekler 2'nci ve 3'üncü Lig 1'inci Devre müsabakaları, Karaman'da Kazım Karabekir ve Yunus Emre Spor Salonları'nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Goalball Erkekler 2'nci Lig'de ilk devreyi Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü, oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanarak 24 puanla ilk sırada tamamladı. Isparta temsilcisi, 122 gol atıp kalesinde 45 gol gördü.

İlk devre sonunda oluşan sıralama şu şekilde:

Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü – 24 puan

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü – 18 puan

Afyonkarahisar Engelliler Gençlik Spor Kulübü – 16 puan

Toplam 784 golün kaydedildiği ligde gol krallığı yarışında da dikkat çekici performanslar sergilendi.

Gol krallığı sıralaması:

Emrullah Toprakçı (Anadolu Engelliler SK) – 121 gol (takımının attığı 123 golün 121'i)

Ali Muslu (15 Temmuz Akıncılar GESK) – 78 gol

Burak Can Gökçe (Isparta GESK) – 62 gol

Goalball Erkekler 3'üncü Lig'de ise Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü, oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak 24 puanla ilk sırada yer aldı. Elazığ temsilcisi, 109 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.

Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü – 24 puan

Çukurova Görme Engelliler Spor Kulübü – 21 puan

6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü – 18 puan

AYHAN YILDIRIM: REKABET SEVİYESİNİN ARTTIĞINI GÖRMEK BÜYÜK MUTLULUK

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Goalball branşımızda liglerimizin her geçen gün geliştiğini ve rekabet seviyesinin arttığını görmek bizler adına büyük bir mutluluk. Karaman'da gerçekleştirilen bu organizasyon, hem 2'nci Lig hem de 3'üncü Lig takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleyle oldukça verimli geçti. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve görev alan hakemlerimizi tebrik ediyorum. İkinci devrede de müsabakaların aynı heyecan ve centilmenlik içinde devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: DHA

