Göztepe, Avrupa Kupası Umudunu Sürdürüyor

10.05.2026 12:57
Gaziantep'i 2-1 yenerek 55 yıl sonra Avrupa'ya katılma umudunu sürdüren Göztepe, 5. sırada.

SÜPER Lig'de sezonun son iç saha maçında taraftarlarının müthiş desteğiyle Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Göztepe final haftası öncesinde 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürdü. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarların efsane tribün desteğiyle sahaya çıkan Göz-Göz finali muhteşem yaptı. Avrupa için yarıştığı rakibi RAMS Başakşehir'in Samsunspor'u 3-0 yendiği haftada hata yapmayan İzmir temsilcisi kritik galibiyetle 55 puana ulaşıp, rakibinin 1 puan önünde beşinci sıradaki yerini korudu. Son hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip kazanıp ligi beşinci bitirmeye çalışacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan lig üçüncüsü Trabzonspor kupayı alırsa Göztepe'ye yarım asırdan daha uzun bir süre sonra Avrupa kapısı açılacak.

AVRUPA'DA SON SEZON 1970-71'DE

Efsane kadrosuyla 1964-1971 yılları arasında 6 sezon Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Avrupa Ligi) yarı final oynayarak bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olmuştu. Taraftarına bu sezon evinde oynadığı son maçta galibiyetle veda eden Göztepe bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük sevinç yaşadı. Göztepeli tüm futbolcular ve teknik heyet uzun süre saha içinde galibiyeti taraftarlarıyla birlikte ışık gösterileri ve şarkılarla kutladı.

STOILOV TARİHE GEÇTİ

Göztepe'de 2023-2024 sezonunun ortasından itibaren görev yaparak 1'inci Lig'den Süper Lig'e taşıdığı takımını Avrupa yarışına ortak eden teknik direktör Stanimir Stoilov kulübün efsaneleri arasına geçti. Bulgar teknik adam dün Gaziantep FK mücadelesinde Göztepe'nin başında 100'üncü resmi maçına çıktı. Stoilov, kulüp tarihinin efsane teknik direktörü olan Adnan Süvari'nin ardından takımın başında 100 maçı geride bırakan ilk teknik adam oldu.

Göztepe, 'Komutan' lakaplı Stoilov için içinde Adnan Süvari'nin de yer aldığı görselle, "Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, takımımızın başındaki 100. resmi maçına çıktı. Kulüp tarihimizde, Efsane Teknik Direktörümüz Adnan Süvari'nin ardından bu başarıya ulaşan hocamız Stanimir Stoilov'a bugüne kadar verdiği ve gelecekte vereceği tüm emekler için teşekkür ediyoruz. Nicelerine komutan" paylaşımı yaptı.

STOILOV: KULÜP OLARAK İLERLEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK galibiyetinin ardından kulüp olarak geçen seneyi aşan bir performans sergilediklerini söyledi. "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün puan tabelasına baktığınızda Göztepe kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim" diyen tecrübeli teknik adam, "Göztepe Kulübü ve ailesi olarak geçen seneye göre 2 adım öne çıktığımızı ve ilerlediğimizi söyleyebilirim. Geçen yıl 8'inci olarak ligi tamamlamıştık. Bu yıl ise 5'inci veya 6'ncı olarak tamamlayacağız. Bu bizim adımıza gerçekten çok değerli ve bu şunu gösteriyor ki kulüp olarak ilerledik ve geliştik. Geçen seneye göre daha fazla puan topladık. Tüm Göztepe ailesi olarak bu ilerlemeyi ve gelişmeyi gösteriyoruz. Sadece ben ya da oyuncular değil, hep beraber taraftarlarımız, tüm kulüp olarak bunu başardık ve bundan dolayı mutlu olmalıyız" diye konuştu.

Stoilov, son maç öncesi oyunculara çok fazla baskı yüklemek istemediğini, çok önemli bir maç oynayacaklarını aktardı. Son maçta en iyi oyunlarını ve performanslarını sergileyeceklerini ifade eden Stoilov, "Şimdi oyuncularımın çok iyi bir şekilde toparlanması gerekiyor. Daha sonra Samsun'a dinlenip gideceğiz ve orada her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımıza özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evimizde bizi sezon boyunca inanılmaz desteklediler. Her zaman yanımızda oldular. Bizi asla yalnız bırakmadılar" diyerek sözlerini tamamladı.

JEH KENDİNİ GÖSTERDİ

Göztepe'nin ara transfer döneminde ülkesinin Ponte Preta takımından kadrosuna dahil ettiği, performansıyla eleştirilen Jeferson (Jeh) kendini kanıtladı. Janderson'un sakatlığında dün 6 maç sonra 11'e dönen Jeferson, Abena'nın kendi kalesine attığı ilk golün asistini yaparken, skor 1-1'e geldikten sonra sahneye çıkarak güzel kafa golüyle takımına galibiyeti getirdi. Göztepeli futbolcular ilk golün ardından aşil tendonundan sakatlanarak sezonu kapatan Krastev'in formasını açtı.

Kaynak: DHA

