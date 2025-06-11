Göztepe'de Djalma Silva ile Yola Devam Edilmeyecek - Son Dakika
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Göztepe'de Djalma Silva ile Yola Devam Edilmeyecek

Göztepe\'de Djalma Silva ile Yola Devam Edilmeyecek
11.06.2025 13:08
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Sakatlık nedeniyle Djalma Silva ile vedalaşma süreci başladı. Romulo'ya ise Arap kulüplerinden talip var.

SÜPER Lig'de geçen sezon sakatlık kabuslarıyla boğuşan Göztepe'de 26'ncı haftada oynanan Samsunspor maçında sol diz ön çapraz bağları kopan sol kanat Djalma Silva ile yol ayrımına gelindiği belirtildi. Geride kalan sezonu kapatan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda da en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yönetimin ise yeni kadro yapılandırması kapsamında sahalara dönmesi gecikecek yabancı futbolcularla kontenjandan dolayı yola devam etmek istemediği vurgulandı.

Süper Lig'de 2003 ya da altı doğumlu futbolcularla birlikte 14 yabancı bulundurma hakkına sahip olacak Göztepe'nin Djalma'nın durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun erken dönememesi durumunda vedalaşacağı açıklandı. Aynı sorunu orta saha oyuncusu Isaac Solet'te de yaşayan kurmaylar, Slovenya kampına kadar iki futbolcunun geleceğini netleştirecek. Isaac Solet de 13'üncü haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında çapraz bağlarından sakatlanmış ve ameliyat edilmişti.

ROMULO'YA ARAP İLGİSİ

Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Avrupa'dan kulüpleri peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardosa'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de talip çıktı. BAE temsilcisi Al Wasl'ın Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi temas başlattığı öğrenildi. Göztepe için rekor bir bonservis bedeliyle satılması beklenen yıldız futbolcuya Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht talip olmuştu.

TARAFTARDAN 100'ÜNCÜ YIL ÇAĞRISI

Kuruluşunun 100'üncü yılını 14 Haziran Cumartesi günü kutlayacak Göztepe'de sosyal medyadaki taraftar platformları ortak çağrı yaptı. Tarihi gün arifesinde halen net bir kutlama programı açıklanmamasına tepki gösteren Göztepeliler, ortak belirlenecek bir günde Gürsel Aksel Stadı'nın taraftara açılıp geceye özel 25 bin hatıra bileti ve 25 bin 100'üncü yıl tişörtünün hazırlanmasını, kulübün geçmişine damga vurmuş yaşayan ve hayatını kaybeden tüm efsanelerin 25 bin kişiyle hep birlikle onurlandırılmasını talep etti.

Özel geceyi 25 bin meşaleyle aydınlatmayı teklif eden sarı-kırmızılılar, aynı gün şampiyon takımlar, profesyonel ve amatör tüm branşlardaki sporcuların ve taraftarın katılımıyla Göztepe Sahili'nde görkemli bir kortej yürüyüşü yapılmasını önerdi. Göztepe'nin 100'üncü yılı kutlamalarından 1 gün sonra sabah LGS (Lise Giriş Sınavı) olduğu için organizasyona özen gösterileceği açıklanmıştı. Göztepeli sanatçıların da olacağı konser organizasyonu iptal edilirken, 100'üncü yıl programının saat 18.30'da başlayıp en geç 22.30'da bitirileceği duyurulmuştu. Organizasyonda her yıl olduğu gibi yine ışık, meşale ve havai fişek gösterileri ile yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Göztepe'de Djalma Silva ile Yola Devam Edilmeyecek - Son Dakika

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