Göztepe, Eyüpspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini aldı; Kocaelispor'da 3 puan arıyor - Son Dakika
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Göztepe, Eyüpspor'u 4-0 yenip ilk galibiyetini aldı; Kocaelispor'da 3 puan arıyor

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Göztepe, Eyüpspor\'u 4-0 yenip ilk galibiyetini aldı; Kocaelispor\'da 3 puan arıyor
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Süper Lig'de Eyüpspor'u deplasmanda 4-0 yenen Göztepe, 7 maç sonunda ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar pazar günü Kocaelispor'a konuk olacağı maçta 3 puan ararken, evinde 3'te 3 yapan ve gol yemeyen rakibine karşı son 4 resmi maçta kazanamadı.

SÜPER Lig'de İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0 yenip 7 maç sonunda ilk galibiyetini elde eden Göztepe, pazar günü konuk olacağı Kocaelispor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılar zorlu randevu öncesi tam kadro hazırlıklarını sürdürürken, deplasman karnesine güveniyor. Bu sezon dış sahada 4 maça çıkan Göztepe 2 beraberlik, 1'er yenilgi ve galibiyet elde etti. Topladığı 7 puanın 5'ini gurbette hanesine yazdıran Göztepe, ilk hafta Samsunspor'la 3-3 berabere kaldı. Ligin 3'üncü haftasında Galatasaray'a konuk olan Göztepe başa baş geçen maçı 3-2 kaybetti. İzmir ekibi, 5'inci haftada ise Alanya'da sahaya çıktı. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-2 berabere ayrıldı.

Milli aranın ardından bu kez Eyüpspor deplasmanına çıkan Göztepe, Eyüpspor'u 4-0 yenerek gol şov yaptı. Dış sahada rakip ağları 11 kez havalandırmayı başaran Göztepe kalesinde ise 8 gol gördü. Kocaelispor ise bu sezon evinde 3'te 3 yaptı. Körfez ekibi Amed Sportif ve Gaziantep FK'yı 2-0, Samsunspor'u da 1-0 yendi. Kocaelispor sahasında henüz gol yemedi. Göztepe, Kocaelispor'la oynadığı son 4 resmi maçı ise kazanamadı. İki takım 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'de karşı karşıya geldi. Göztepe, Gürsel Aksel'deki maçı 1-0, Kocaeli'deki müsabakayı 3-2 kaybetti. Geçen sezon ise Süper Lig'deki iki maç berabere bitti. İzmir'de golsüz eşitlik bozulmadı, Kocaeli'deki maç 1-1 bitti.

Kaynak: DHA
KocaelisporEyüpsporFutbolPazarSporSon Dakika

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