Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Süper Lig'e dönmenin heyecanını yaşıyor - Son Dakika
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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Süper Lig'e dönmenin heyecanını yaşıyor

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Süper Lig\'e dönmenin heyecanını yaşıyor

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 31 yıl sonra Süper Lig'e dönmenin heyecanını yaşıyor. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de forma giyen Stoilov, şimdi teknik direktör olarak aynı lige geri dönüyor.

07.08.2024 11:27
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 31 yıl sonra Süper Lig'e dönmenin heyecanını yaşıyor.

Geçen sezon ortasında göreve geldiği sarı-kırmızılıları 1'inci Lig'den 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e taşıyan Bulgar teknik adam, cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynanacak ilk hafta mücadelesinde seneler sonra futbolcu olarak ayrıldığı lige teknik direktör olarak dönecek. Futbolculuk kariyerinde 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Stoilov, sarı-lacivertli formayla o dönem adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 3 gol attı. Fenerbahçe'de UEFA Kupası'nda da 3 karşılaşmada görev alan Stoilov, tek sezonluk maceranın ardından kulüpten ayrılıp ülkesinin yolunu tuttu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayıp Levski Sofya ve Astana'yı ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına taşıyan, Bulgaristan ve Kazakistan'ın milli takımlarını da çalıştıran Stoilov'un yolu geçen sezon 30 yıl sonra yeniden Türkiye'ye düştü. 20 puanla altıncı sırada devraldığı Göztepe'yi sezon sonunda 70 puanla ikinci olarak Süper Lig'e çıkaran Stoilov, futbolcu olarak 26 yaşında ayrıldığı lige 57 yaşında teknik adam olarak yükseldi. Göztepe'yle Süper Lig'deki ilk sınavında Antalyaspor'a konuk olacak tecrübeli teknik adam, ilk iç saha sınavına ise 17 Ağustos Cumartesi günü eski takımı Fenerbahçe önünde çıkacak.

LUNDQVIST RESMEN GİTTİ

Göztepe'de İsveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'in ülkesinin IFK Göteborg takımına transferi resmen gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana pazarlıklarını sürdüren iki kulüp anlaşmaya vardı. Göz-Göz, Lundqvist'le ilgili, "Oyuncumuz Ramon Pascal Lundqvist'in IFK Göteborg'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ramon Pascal Lundqvist'e teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Göztepe'de 7'si ilk 11'de 17 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu az süre bulmasına rağmen 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Kaynak: DHA

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