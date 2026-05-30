Göztepe U19 Avrupa Hayali için Finalde
Göztepe U19 Avrupa Hayali için Finalde

Göztepe U19 Avrupa Hayali için Finalde
30.05.2026 12:34
Göztepe U19, UEFA Gençlik Ligi Play-Off finalinde Trabzonspor'la karşılaşarak Avrupa'ya gitmek istiyor.

SÜPER Lig'de geride kalan sezonda Avrupa kupalarına katılmayı kıl payı kaçıran Göztepe'nin umudu U19 takımı oldu. U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi Play-Off finaline kalan Göztepe yarın Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı kazanan takım gelecek sezon Avrupa devlerinin genç takımlarının yer alacağı UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak müsabakanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da sonuç değişmezse Avrupa vizesini alacak takım seri penaltı atışları sonrası belirlenecek.

Trabzonspor U19 PAF Ligi'ni 69 puanla şampiyon tamamlarken, Göztepe ise 65 puanla 2'nci oldu. UEFA Gençlik Ligi Play-Off'larında Trabzonspor, U19 Gelişim Ligi şampiyonu Manisa Futbol Kulübü'nü eleyerek finale geldi. Göztepe ise yarı finalde Arnavutköy Belediyespor'u saf dışı bıraktı. Trabzonspor U19 takımı geçen sezon boy gösterdiği UEFA Gençlik Ligi'nde final oynadı. Trabzonspor final yolunda Atalanta, Inter, Juventus ve Salzburg takımlarını elemeyi başarıp Barcelona'nın rakibi olmuştu. Göztepe U19 Teknik Direktörü Benjamin Fuchs rakipleri Trabzonspor'un son 3 sezonun şampiyonu olduğunu, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

FUCHS: AVRUPA HAYALLERİNİ BİZ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ

Göztepe camiasının Avrupa hayallerini U19 takımının gerçekleştirmesi için en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade eden Fuchs, "Bizim hayallerimiz vardı. En büyük hayalimiz ligi iyi bir konumda bitirmekti. Bunu başardık ve Avrupa kapısını açtık. Şimdi ise hayalimiz değil hedefimiz var, o da Göztepe'yi Avrupa'ya götürmek" yorumunu yaptı. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda ise eşitlik bozulmadı. İzmir'deki müsabaka golsüz, Trabzon'daki maç ise 2-2 berabere bitti.

EKREM VE KRASTEV'E VEDA

Göztepe, sözleşmeleri biten kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar orta saha Filip Krastev'e resmen veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp iki isim için veda mesajı yayınlayıp kariyerlerinde başarı diledi. Göztepe'de yedek kaleci olan 28 yaşındaki Ekrem geçen sezon hiçbir maçta süre almadı. Ara transfer döneminde Beşiktaş'a satılan Olaitan'ın yerine transfer edilen 10 numara Krastev ise 10 maçta forma giydikten sonra aşil tendonu kopunca sezonu erken kapattı. İç transferde daha önce sözleşmesi sona eren Heliton'la vedalaşan Göztepe, Efkan'ın ise opsiyonunu kullanarak kontratını uzatmıştı.

Kaynak: DHA

