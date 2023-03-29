Gündemi meşgul eden tek bir konu var! Kulüpler Birliği toplantısından çıkacak karar ne olacak?

Akşener, kürsüde Bakan Nebati'yi böyle taklit etti

"Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te görüşecek. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini tüm kulüplere sunacak. Toplantının ardından ne sonuç çıkacağı beli olacak.

YENİ PUAN DURUMU OLUŞABİLİR

Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük ve Kayserispor; Gaziantep'le Hatay maçlarının geçerli sayılmasını istiyor. Beşiktaş. Kasımpaşa, Ankaragücü ve Antalyaspor geçersiz sayılsın diyor. Medipol Başakşehir ise fikrini toplantıda söyleyeceğini belirtmişti.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu;