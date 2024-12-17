Güneş: İvme için 3 puan almalıydık

Spor

- Şenol Güneş: "3 puan alsaydık bu oyunla ivme kazanabilirdik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş:

"İdeal 11'i bulmak istiyoruz"

"Biz hakem hatasından çeken bir takımız"

"Devre arasında 3-4 oyuncu alarak daha iyi bir takım oluruz"

"Genç hakemlere destek olunmalı ama burası eğitim yeri değil"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "3 puan kaybettik. Moral olarak iyi değiliz. Bu maçta 3 puan alsaydık oyunla beraber çok daha büyük bir ivme kazanabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu skorla 16 puanla 15. sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sahaya çıktığımızda lider ve moralli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bizim de kazanmaya ihtiyacımız vardı, kazanmak için sahaya çıktık. Bütün oyuncuların elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Oyun iki taraf için de kazanmaya dönük olduğu için bazen git gelli oldu. Tüm oyuncularımız olmasına rağmen, yüksek toplarda etkili olmamıza rağmen duran toptan ilk defa gol yedik. 4-3 içeri girmeyi düşünürken 4-3 mağlup olarak ayrıldık. Deplasman takımı olarak 3 tane gol bulmak avantaj. Özellikle taç ve faullerde rakibin çabuk oyununda pozisyon almada almakta sıkıntılarımız oldu. Oyuncuların hepsine teşekkür ediyorum. Umarım ki devam ettiririz. Tabii ki üzgünüz, kızgınız. Şanssızlığımız da var. Son dakikada bu şekilde bir gol yememiz ağır oldu bizim için" diye konuştu.

"İdeal 11'i bulmak istiyoruz"

Takım halinde oynamaları gerektiğini ve ideal 11'i bulmak için çalıştıklarını söyleyen Güneş, "Biz bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulmak istiyoruz. Benim geldiğim dönemden beri göbekte sıkıntılarımız oldu. Orada oynayan oyuncularımızdan da geç gelenler, hazır olmayanlar vardı. Batagov 3 maçtır oynuyordu, onu kaybettik. Serdar da hazırlık dönemi geçirmeden geldi. Bugün oyunun son bölümlerinde kramp girdi, zaten sarı kartı vardı. Değişiklik yapmasak ne kadar taşırdı bilmiyorum. Takıma baktığımız zaman bütün oyuncular savaştı. Banza olağanüstü çalıştı. Top tutma anlamında kenarda Nwakaeme gayet iyiydi. Cham çok iyi oynadı. Yediğimiz golde karambolü tam görmedim, herhalde kendi kalemize attık. O da bir şanssızlık. Bu golleri değil de başka gol yeseydik bu kadar üzülmezdim. Çünkü hata yapmamamız gereken pozisyonlardı. Duran toptan çok gol yemeyen bir takımız. Bunları iyi yapmamıza rağmen bugün olmadı. Deplasmanda 3 tane gol attığınız rakibi kontrol altına aldığınızda çıkarken top kaybı yapmazsanız belki 4'ü, 5'i de bulabilirsiniz. Takviye yapmak durumundayız. Rakibin de oyuncularının bir kısmı sakat da olsa oynarken sağlamdılar" ifadelerini kullandı.

"Biz hakem hatasından çeken bir takımız"

Güneş, "Hakem hatalarının maçın kaderine etki ettiğini düşünüyor musunuz?" şeklinde gelen soruya, "Maç ve hakemlerle ilgili hiç konuşmuyorum. Hakeme doğru gidip tacın atıldığı yeri söylemeye çalışırken yan hakem onu gördü ama önündeki rakibin kartlık pozisyonunu görmedi. Sarı kart gören ben oldum. Biz hakem hatasından çeken bir takımız. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Hatırlatmak isterim Okan hoca da söyledi, Fenerbahçe de söyledi. Hakem hataları bize olduğu için bu maçta o kadar bariz değildi. Oyunculara söyledim ne olursa olsun biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Tek şansımız var bu futbolu devam ettirmek, iyi bir takım yapmak, eksiğimizi düzeltmek zorundayız. Hakemlerin bariz bir hatası varsa zaten görünür. Daha oyun başında yıldırma anlayışları doğru değil. Zaten bariz pozisyonları siz de, biz de, VAR da görüyor. VAR da görse yanlış gördüğü pozisyonlar var, onları görseniz zaten çıldırırsınız. Takdir haklarını nasıl kullanıyorlarsa kullansınlar, devam etsinler" yanıtını verdi.

"Bu maçta 3 puan alsaydık ivme kazanabilirdik"

Bu maçı kazanmaları halinde kendileri için iyi bir ivme olacağını fakat bu şansı kaçırdıklarını ifade eden 72 yaşındaki çalıştırıcı, "Sonuçların kötü gitmesi takım üzerinde oldukça stres yapıyor. Oyun arzusu, hırsı olarak iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Oyun olarak da olgun taraflar var. İlk yarıda çok uzun top attık, pas yaparak çıksaydık daha iyi olabilirdi. Zaten o duruma tam gelmediğimiz için sıkıntı var. Galatasaray gibi yerleşik oynayan, birlikte oynayan, sonuç alan, moralli olan bir takıma karşı da bir oyun oynayıp eksikleri görmemiz bir avantaj. Zaten elimizde kalan başka bir şey yok. 3 puan kaybettik. Moral olarak iyi değiliz. Bu maçta 3 puan alsaydık oyunla beraber çok daha büyük bir ivme kazanabilirdik. Yine de bu oyundan vazgeçmemek lazım. Takım oyunu oynayan bir ekibi ortaya çıkarmak durumundayız. Sonuçların geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Futbol adına çok konuşulacak konu olan bir maç oldu"

Maçın futbol adına doyurucu geçtiğini söyleyen Şenol Güneş, "Her türlü sonuçtan bağımsız oyun karakterinizi koymak zorundasınız. Biz daha önce golde sıkıntı çekiyorduk. Bugün 3 tane attık. Bunları düzeltirsiniz yani. Hatalar da az olmalı. Penaltı mı değil mi ayrı bir konu ama o pozisyona bile maruz kalmamalısınız. Keza duran topta kafayı bile vurdurmamamız gerekiyordu. Taç oldu, rakip önden attı, çabuk devreye girmedik. Eksiklerimizi düzelterek daha iyi olabiliriz. Geçen maçta da iyiydik, kazanılması gereken maçta 2 puan kaybettik. Bugün de beraberlik de alabilirdik. Futbol adına çok konuşulacak konu olan bir maç oldu" sözlerini kaydetti.

"Draguş'un pozisyonu üzülecek bir durum"

Mücadelenin son anlarında Draguş'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda ne hissettiğiyle ilgili gelen soru üzerine tecrübeli teknik adam, "Yaşıyoruz bunları. Kaçan gol pozisyonu karşı karşıya, buna benzer final pasları atılamayan pozisyonlarda da bunları yaşıyoruz. Bunlarda kalite ve beceri olarak biraz farklı olsak şimdi yerimiz farklı olacaktı. İyi tarafı pozisyona girmesi ama daha fazla girip golü sonuçlandırması gerekiyor. Draguş'un olayı hem kendi adına hem benim adıma üzülecek bir durum. Tam çıkış maçı olacakken olmadı. Mesela Ozan 2 gol attı. Draguş'un yetenekleri var ama beceri ve yetenek sonuçlanmadığı zaman kendine olan inancı ve güvencinde de sarsılma oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Devre arasında 3-4 oyuncu alarak daha iyi bir takım oluruz"

Devre arası takviye yapacaklarını fakat ellerindeki oyunculardan da iyi bir takım ortaya çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Öncelikle kadro dışı diye bir şey yok. Onlarla mukaveleleri bittiği için seneye devam etmeyeceğiz. Sayı azaldıkça eldekileri daha kazanma şansı oluyor. Mevcut oyunculardan takıma katkı yapan oyuncuları kullanmak istiyoruz. Sakatlık sıkıntılarımız da oldu. Geride sayısal bir sıkıntımız var. O mevkiye zaten oyuncu alacağımızı söyledim. Ortada ve hücumda da yine oyuncu var ama isim vermek, bir şey söylemek doğru değil. Transferden önce bu oyuncuların iyi oynayıp takımı oluşturması önemli. Bu konuda mesafe aldığımızı düşünüyorum. Sonuçlarla bunu besleyebilirsek devre arasında 3-4 tane oyuncu alarak daha iyi bir takım oluruz diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Genç hakemlere destek olunmalı ama burası eğitim yeri değil"

Galatasaray'ın Sivasspor maçından sonra yaşanan tartışmaların bu maça etkisi olup olmadığıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş, "Kaçınıyorum, konuşmak istemiyorum. Genç hakemlere tabii destek olunması lazım ama eğer takımların başı yanıyorsa da burası eğitim yeri değil. Onları 2. ve 3. Lig'de hazırlarsın. Onun için hakemler konusunu konuşmak istemiyorum. Bugün de zaman zaman tepkilerimiz oldu ama oyun devam ediyor. Onun için oyuncularımız çok da etki altında kalmadan oynamaya çalıştı. Fakat oyunun ilk 10-15 dakikalık bölümünde tedirginlik hissettim. Çünkü güvenmiyorlar. Bu çok kötü bir şey. Oyuncuların hakem için haksız bir karar vereceği endişesi doğru bir şey değil. Futbolcuların sahada futbol oynaması lazım. Bulunduğumuz yer ne bana ne camiaya yakışan bir yer değil. Biz bununla uğraşıyoruz, bunu düzeltmek zorundayız. Pes etmeden yeniden ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü bugünleri iyi hatırlamak lazım. Tekrar bu duruma düşmemek için iyi çalışmak zorundayız. O zaman konuşuruz hakemleri, saha dışı olayları" diyerek sözlerini tamamladı.