Hakan Çalhanoğlu'ndan milli maçı yorumu - Son Dakika

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na gitmek istediklerini ama bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını söyledi

Hakan Çalhanoğlu ve Umut Bozok, ay-yıldızlı ekibin Konya'daki ilk antrenmanını gerçekleştirdiği Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Deplasmanda Portekiz gibi bir takımla oynadıklarının hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk ama bunu başaramadık, üzgünüz. Biz maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ama ikinci yarı gösterdiğimiz performans bir reaksiyondu. Güzel oynadık, iyi girdik oyuna. Şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Artık bugünden itibaren 2024'e odaklanacağız. Bugünden itibaren başlayacağız hocamızla beraber. Tabii gelişmemiz için çok şeyler yapmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi 3'lü savunma oynadık ilk defa. Ben açıkçası bu sistemden çok memnunum. Genelde şimdi herkes 3'lü defans oynuyor. Neden biz de oynamayalım? Bu sisteme bizim de yeterince oyuncumuz var. İnşallah bugünden itibaren yeni maçlara odaklanacağız."

Hakan Çalhanoğlu, milli takımı bırakan Burak Yılmaz'la ilgili soruyu ise şöyle cevapladı:

"Burak abi ile yıllardır milli takım formasını paylaşıyorum. 2013'ten beri buradayım. Burak abiyi çok severim. Onun üzüntüsünü kimse anlayamaz. Maçtan sonra çok üzgündü. O sorumluluğu aldı. Hiç kolay bir sorumluluk değil. Golü atsa tabii ki iyi olurdu ama olmadı. Bu, hepimiz için de geçerli olabilirdi. Ben de belki kaçırabilirdim. Burak abi ilk defa kaçırdı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Sağlık olsun. Yıllardır bu forma için ter atıyor. Hizmet etmiş, bize her zaman sahip çıktı. Bizi sevdi, saydı, hiçbir zaman bir kusur bulmadı. Hep yanımızda kalmak istedi. Burak abiye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizden ayrıldığı için çok üzgünüz gerçekten."

İki gün sonra özel maçta italya ile yapacakları karşılaşmaya da değinen Hakan Çalhanoğlu, "Hedefimiz finalde İtalya ile karşılaşmaktı. Maalesef olmadı. Benim takım arkadaşlarım aradı, onlar da çok üzgün. Onlar için daha da zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar Makedonya'ya karşı oynadı. Turu geçemediler. Yine Dünya Kupası'na gidemediler. Biz artık bugünden itibaren başlayacağız. İtalya'yı yenmek istiyoruz. Konya havası bize her zaman iyi gelmişti. Burada çok anılarımız var. Fransa, Hollanda, İzlanda'ya karşı oynadık ve hep kazandık. Atmosfer Konya'da hep güzel oldu. Göstermiş olduğumuz yeni sistemle çalışmalara devam edeceğiz ve İtalya'ya karşı kazanmak istiyoruz tabii ki." değerlendirmesinde bulundu.

'İkinci yarı ise mükemmel oynadık ama maalesef olmadı"

Basın toplantısına katılan Umut Bozok ise Portekiz'i yenmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yenmek istiyorduk. Herkesin bildiği gibi Portekiz çok yetenekli bir ülke ve kaliteli oyuncuları var. Tabi ki bizim için çok zordu. Özellikle ilk 15 dakika biraz zorlandık ama sonrasında kendimize geldik. Çok iyi oynadık. İkinci yarı ise mükemmel oynadık ama maalesef olmadı. Sağlık olsun. İnşallah hayırlısıyla Avrupa Şampiyonası'na katılabiliriz."

Milli takımın kendi içinde çok uyumlu olduğunu vurgulayan Umut, " Tabii ki takım içindeki atmosfer çok iyi. Çok yetenekli ve kaliteli genç oyuncularımız var. Biz Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Bundan dolayı da çok çalışmalıyız. Neden olmasın. Hocayla birlikte çok kaliteli bir takımız. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili soruyu ise Umut, "Burak abiyi televizyondan izlerdim. Hepimiz için çok büyük bir forvet ve örnektir. Kariyerinde en az 250-300 gol atmıştır. Milli kariyerine nokta koydu biz çok üzüldük. Yerine bizler varız tabii ki onun gibi çok gol atmak isteriz. Maçtan sonra çok üzüldük ayrıldığına. Bizler de onun gibi inşallah atacağımız gollerle milli takımımıza katkı sunarız." diye yanıtladı.