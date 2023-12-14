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Hakkari'de '7'den 70'e Spor' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı - Son Dakika
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Hakkari'de '7'den 70'e Spor' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen '7'den 70'e Spor' projesi kapsamındaki sportif etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalarda dereceye giren sporculara geziler düzenlenerek, etkinliklerin devamı sağlanacak.

Hakkari\'de \'7\'den 70\'e Spor\' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı
14.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 15:23
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayata geçirilen "7'den 70'e Spor" projesi çerçevesinde çeşitli dallarda düzenlenen sportif etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Saran Spor Salonu'nda düzenlenen sportif etkinlikler, birbirinden renkli yarışmalara sahne oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, ilçedeki kadınların yoğun talebi üzeri Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa "7'den 70'e Spor" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün yapılan yarışmalara özellikle kadın öğretmen, usta öğreticiler, kursiyerler ve genç kadınlarımız büyük katılım sağladı. Yarışmalarda dereceye giren sporculara yönelik geziler düzenleyerek, etkinliklerin devamını sağlayacağız. Bu tür sportif etkinliklerin yapılmasının en büyük amacı, yetenekli sporcuların seçilerek milli ve lisanslı olarak yetiştirip Çukurca'yı tüm Türkiye'de temsil etmesini sağlamaktır" dedi.

Çukurca Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ise Kaymakam Mert Kumcu'nun sporculara verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de '7'den 70'e Spor' projesi kadınlar tarafından ilgiyle karşılandı - Son Dakika
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