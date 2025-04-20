Halk Oyunları Federasyonu\'ndan Uluslararası Adım

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler, uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Dünya Halk Oyunları Federasyonu"nu kurma hedefiyle bu alanda söz sahibi ülke olmak istediklerini söyledi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek için ekip halinde çalıştıklarını belirtti.

Geçen hafta Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 kişilik ekiple 32 dakikalık gösteri sunduklarını ifade eden Güler, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve devlet erkanımız bizi tebrik etti. Biz de hem kulüplerimize hem de dansçı çocuklarımıza katkı olması için bu tür faaliyetlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Güler, federasyonun uluslararası yarışmalarda söz sahibi olmayı hedeflediğini dile getirerek, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paydaş organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Uluslararası karşılığımızı bulduğumuzda daha verimli olacak"

Paydaşlarla yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Güler, "Haftaya 16 ilde grup yarışmalarımız var. 8 Temmuz'da 20 ülkenin katıldığı dünya şampiyonası var. 2026'da da 50 ülkenin katıldığı halk oyunları olimpiyatı yapılacak. Her iki şampiyonayı da ülkemizde, İstanbul'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Güler, federasyon olarak yurt dışındaki çalışmaları da hızla sürdürdüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, Dünya Halk Oyunları Federasyonu'nu kurmak. Bunun çabası içerisindeyiz. Bununla alakalı ABD'de, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Kosova'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Türk cumhuriyetlerinde faaliyetler yaptık. Üsküp'te Makedonya Kültür Bakanı ile Kosova'da Kültür Bakanı Yardımcısı ile görüştüm. ABD'de yetkili Türk vakıf ve derneklerle görüştüm. Bununla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlerleyen süreçte uluslararası karşılığımızı bulduğumuzda hem federasyon hem de ülkemiz açısından daha verimli olacağı kanaatindeyim."