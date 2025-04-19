Hatayspor 3-2 Konyaspor'a Yenildi - Son Dakika
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Spor

Hatayspor 3-2 Konyaspor'a Yenildi

Hatayspor 3-2 Konyaspor\'a Yenildi

Hatayspor, 32. haftada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik direktörler, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

19.04.2025 00:40
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SÜPER Ligin 32'nci haftasında Hatay spor, sahasında Konyaspor'a 3-2 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Açıklamasına önceki gün yaşamını yitiren Hatayspor'un eski futbolcusu Aaron Boupendza'yı anarak başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin başsağlığı dileğinde bulundu.

Karşılaşmanın kendileri adına ilk yarısının beyaz, ikinci yarısının ise siyah olduğunu belirten Şahin, "Aslında ilk yarı ben 2-1 içeri girdiğimizde üzüldüğüm bir maçtı. Çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun ve oyunu sürklase eden bir Hatay spor vardı. Ama ikinci yarı bizim 3 tane cezalımız ve Kerim'in sakatlığı dolayısıyla yokluğundan dolayı orada oynayan Cengiz'in sakatlığından sonra da hamlelerimiz tam yerine oturmadı diyebiliriz. Çünkü elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu. Mecburen içeriden bu değişikliklere gitmek yolunda kaldık. Ondan sonra oyundan biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Ama her şeye rağmen hatta 3-2 mağlupken bile son saniyelerde kaçırdığımız gol inanılmaz büyük olaylar içine girebilecek bir pozisyondu. Buradan beraberliğe üzülecekken şu an mağlup taraf olarak konuşuyorum. Ama Konyaspor ikinci yarı tabii biraz daha istekli ve arzulu oyunu denemek için mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum ama bugün dediğim gibi beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup ayrılıyoruz. Son haftalarda özellikle aslında iyi oyunlar oynuyoruz. Ama artık orada kalitemi diyeyim bu seviyelerde yapılmayacak hatalar mı diyeyim. Bunları belirtmek istiyorum çünkü rakiplerimiz hemen hemen bize gol atmıyor. Biz hep kendimiz gol yiyoruz. İkinci golün başlangıcında aut atışını atarken kısa kullandığımız bir topun devamında gol yedik. Bu seviyelerde bu tarz hataları cezalandırırlar. Şu an onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama önümüzde 6 tane daha maç var. Bu dakikadan sonra biraz da artık senenin planını yapmaya başlayacağız gibi gözüküyor. Onun için de hazırız. Artık yavaş yavaş senenin planlarını yapmaya başlayacağız" dedi.

RECEP UÇAR: BÜTÜN OYUNCULARIMI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM, ONLARLA GURUR DUYUYORUM

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da konuşmasına Aaron Boupendza'ya başsağlığı dileyerek başladı.

Ligin artık son bölümüne girildiğini kaydeden Uçar, "Hepsinin ayrı zorluk derecesi olduğunu biliyoruz. Aslında bu doğrultuda hazırlandık. Enerjimizi, motivasyonumuzu yüksek tutarak hazırlandığımız bir maçtı. Ben genelde maçtan önce rakiplerle ilgili analizler yapıyorum. Güçlü yanlarını hep söylerim. Maç öncesinde belirtmiştim ki Hatayspor'un bulunduğu konumla, bireysel oyuncu kalitesi arasında ciddi bir tezat var. Baktığınızda son 7 maçında içeride Sivas'ı, Alanya'yı yenmiş, deplasmanda gidip Trabzon'u yenen bir takım. Son 3 maçını kaybetse de. Birçok sorunla boğuşmasına rağmen özellikle hücum hattında inanılmaz kalitede skor üretebilecek oyuncular olan bir takım. Maçın bizim adımıza zor geçeceğini biliyorduk, bu mantalitede hazırlandık ama futbol böyle bir oyun. İlk yarı çok iyi başlamadığımız ama gol bulduğumuz ardından iyi oynamadığımız bir bölüm oldu. Belki de benim bulunduğum periyotta en kötü oynadığımız ilk yarı. En başta benim bundan alacağımız çok büyük dersler var. Oyuncularıma da bunu ilettim. Belki 11 oyuncumuzu da değiştireceğimiz bir ilk yarı oynadık. 2 oyuncu değiştirerek başladık. Oyuna ortak olduk. Gol aradık. Beraberlik golünün ardından enerjimiz yukarı çıktı, kazanma isteğimizi gösterdik. Ciddi gol bulabileceğimiz bir oyun oynadık. 90'da attığımız golle bu zor deplasmanı 3-2 kazandık. Böyle bir dönüş gösteren bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Ligin bu periyodunda bu geri dönüşler hiç kolay değil. Ciddi dersler çıkartacağımız bir maç oldu. Uzun bir aradan sonra deplasmanda galip geldik. Takım olarak iyi yoldayız. Matematiksel olarak garantilemezsek de biraz uzaklaştık" dedi.

Haftaya Galatasaray ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final müsabakasına da değinen Uçar şunları söyledi:

"4 gün sonra şehrimiz için bizim için önemli bir maça çıkacağız. Kupada yarı finalde karşılaşacağımız Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız. Tüm şehrimizden, taraftarlarımızdan isteğim bizi sonuna kadar desteklesinler. İyi bir oyundan sonra finale çıkmak istiyoruz"

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor 3-2 Konyaspor'a Yenildi - Son Dakika

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