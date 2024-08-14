Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Samim SELÇUK/ HATAY, –Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren 45 dakika süren antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

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