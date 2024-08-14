Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

14.08.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samim SELÇUK/ HATAY, –Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 2'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren 45 dakika süren antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Fotoğraflı

Kaynak: DHA

Özhan Pulat, Kasımpaşa, Hatayspor, Mersin, Hatay, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 21:22:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement