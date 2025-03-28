Hentbol Grup Birinciliği Heyecanı - Son Dakika
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Hentbol Grup Birinciliği Heyecanı

Hentbol Grup Birinciliği Heyecanı

Muğla'da düzenlenen Hentbol Grup Birinciliği'nde, Ortaca Ortaokulu kız takımı birinci oldu.

28.03.2025 11:22
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Hentbol Küçük Kızlar ve Erkekler Grup Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

24- 27 Mart 2025 tarihleri arasında Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Muğla'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir ve Manisa illerinden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Toplam 304 sporcunun yer aldığı organizasyonda, 144 küçük kız ve 160 küçük erkek sporcu, takımlarını yarı finallere taşımak için sahada en iyi performanslarını sergiledi. Turnuva, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve hentbol branşının gelişmesine önemli katkı sağladı.

Küçük kızlar kategorisinde üstün bir performans sergileyen Ortaca Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu ve yarı finallere gitmeye hak kazandı. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken Muğla temsilcisi, bir üst turda ilini en iyi şekilde temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, dereceye giren takımlarımıza yarı finallerde başarılar diliyoruz. Sporun ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Turnuvada dereceye giren takımlar, yarı finallerde başarı için mücadele etmeye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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